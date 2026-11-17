Для актеров этот проект имеет глубокое символическое значение, ведь он тесно переплетается с важнейшим событием в их семейной жизни. Об этом подробнее Александр Рудинский рассказал в интервью "Новому каналу".

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Хочет ли сын Рудинского стать актером

Участие в этом сериале стало для Марии Рудинской настоящим воплощением давней профессиональной мечты. Актриса стремилась присоединиться к команде проекта еще во время работы над вторым сезоном, однако тогда ее карьерные планы неожиданно изменила беременность. Сейчас женщина искренне рада, что спустя несколько лет у нее все же появилась возможность воплотить задуманное и разделить съемочную площадку с любимым мужем.

Александр Рудинский вспоминает тот период с особой теплотой, ведь рождение первенца совпало с активной фазой съемок предыдущей части проекта.

Тогда для нас главным подарком стало появление ребенка. Мне кажется, отцовство – это самая сокровенная роль, которая только может быть. А в новом сезоне мы все время играем вместе. Кстати, 8 сентября сыну исполнилось шесть лет. Он родился как раз во время съемок второго сезона "Первые ласточки". Я из роддома сразу ехал на съемочную площадку– рассказал Александр Рудинский.

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Семья Рудинских / Фото из инстаграма @sasha_rudinskiy

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Несмотря на творческую атмосферу в семье и плотный график родителей, шестилетний сын актеров пока не спешит идти по их стопам. Александр признается, что они с женой не планируют насильно вовлекать мальчика в киноиндустрию.

Пока что у ребенка совсем другие интересы и увлечения, а съемочный процесс ему неинтересен. Звездные родители уважают выбор сына и уверяют, что поддержат его желание сниматься только тогда, когда он сам проявит такую инициативу в будущем.

Недавно Александр Рудинский, который присоединился к съемкам голливудского триллера "Змеиный остров" о подрыве "Северного потока", раскрыл закулисные подробности съемочного процесса. Знаменитость поделился впечатлениями от сотрудничества с лауреатами премии "Оскар" Эдрианом Броуди и Шоном Пенном.