Для акторів цей проєкт має глибоке символічне значення, адже тісно переплітається з найважливішою подією в їхньому сімейному житті. Про це детальніше Олександр Рудинський розповів в інтерв'ю "Новому каналу".

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Чи хоче син Рудинський стати актором

Участь у цьому серіалі стала для Марії Рудинської справжнім здійсненням давньої професійної мрії. Акторка прагнула приєднатися до команди проєкту ще під час роботи над другим сезоном, проте тоді її кар'єрні плани несподівано змінила вагітність. Зараз жінка щиро радіє, що через кілька років їй усе ж випала нагода втілити задумане та розділити знімальний майданчик із коханим чоловіком.

Олександр Рудинський згадує той період з особливим теплом, адже народження первістка збіглося з активною фазою знімань попередньої частини проєкту.

Тоді для нас головним подарунком стала поява дитини. Мені здається, батьківство – це найзаповітніша роль, яка лише може бути. А в новому сезоні ми весь час граємо разом. До речі, 8 вересня сину виповнилося шість років. Він народився якраз під час зйомок другого сезону "Перших ластівок". Я з пологового одразу їхав на знімальний майданчик– розповів Олександр Рудинський.

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Родина Рудинських / Фото з інстаграму @sasha_rudinskiy

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Попри творчу атмосферу в родині та щільні графіки батьків, шестирічний син акторів поки що не поспішає йти їхнім шляхом. Олександр зізнається, що вони з дружиною не планують насильно залучати хлопчика до кіноіндустрії.

Наразі дитина має зовсім інші інтереси та захоплення, а знімальний процес їй нецікавий. Зіркові батьки поважають вибір сина і запевняють, що підтримають його бажання зніматися лише тоді, коли він сам проявить таку ініціативу в майбутньому.

Нещодавно Олександр Рудинський, який долучився до голлівудського трилера "Зміїний острів" про підрив "Північного потоку", розкрив залаштунки знімального процесу. Знаменитість поділився враженнями від співпраці з оскароносними Едріаном Броуді та Шоном Пенном.