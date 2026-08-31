Події нової частини розгортаються через вісім років після фатального фіналу першого сезону. Дорослішання персонажів збіглося зі складними випробуваннями, а давні психологічні травми та приховані загрози знову нагадали про себе. Раптове возз'єднання старих друзів покладе початок новій напруженій історії, де нерозкрите минуле зіткнеться з реаліями сьогодення, пише 24 Канал.

Що відомо про продовження "Перших ластівок"

Я вирішив зняти продовження саме першого сезону серіалу тому, що мені як автору хотілося побачити, як за цей час трансформувалися улюблені персонажі глядачів – Катя, Федя, Нік, Ден, Лєра та інші. Майже вісім років тому вони були школярами, жили в мирні часи й гадки не мали, що станеться з ними та нашою країною за цей час,

– поділився шоуранер серіалу "Перші ластівки. Нова реальність" Євген Тунік.

Почалися зйомки третього сезону "Перших ластівок" / Фото пресслужби "Нового каналу"

За словами шоуранера, у новому сезоні творці прагнуть максимально відтворити українське сьогодення, активно інтегрувавши в сюжет штучний інтелект та інші сучасні технології. Він додав, що історія розповість про життя українців у 2026 році та реалії, до яких доводиться адаптуватися кожному.

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Співрежисеркою третього сезону стала Крістіна Тинькевич, чия стрічка "Як там Катя?" здобула одну з головних нагород на кінофестивалі в Локарно.

Коли буде третій сезон "Перших ластівок" / Фото пресслужби "Нового каналу"

Головною інтригою релізу стане повернення оригінального касту. За роки після прем'єри виконавці головних ролей побудували яскраві кар'єри у кіно й театрі. У проєкті знову з'являться військовослужбовець Максим Девізоров, номінант британської премії BAFTA Олександр Рудинський, а також відомі актори Максим Самчик і Таїсія Щурук.

Повернення "Перших ластівок" для мене дуже особлива та щемка подія. Тоді нам вдалося розповісти історію про дорослішання цілого покоління. Можливість сьогодні, через стільки років, показати щось нове через уже знайомих глядачам персонажів – це виклик. Мені страшенно цікаво, як змінилися наші герої, і як нові МИ будемо з ними шукати точки дотику,

– запевняє актор Макс Девізоров.

Макс Девізоров на зйомках нового сезону "Перших ластівок" / Фото пресслужби "Нового каналу"

Реліз першого сезону став переломним моментом для українського телебачення завдяки сміливому висвітленню тем цькування, підліткової психології, самогубств і прийняття себе. Картина здобула статус найкращого вітчизняного мінісеріалу десятиліття за версією глядачів, а також виконала важливу соціальну роль, спонукавши тисячі молодих людей звертатися по психологічну допомогу.

Тривають знімання нового сезону серіалу "Перші ластівки" / Фото пресслужби "Нового каналу"

СМО Київстар ТБ Вікторія Максимчук зазначила, що команда береться за роботу з дуже впізнаваним брендом, який уже завоював міцну та віддану аудиторію. Вона висловила впевненість, що об'єднання ресурсів платформи та "Нового каналу" дасть змогу розширити глядацьке коло, а також побудувати масштабний діалог довкола порушених у серіалі гострих соціальних проблем.

Знімальний майданчик "Перших ластівок" / Фото пресслужби "Нового каналу"

Водночас маркетинг-директорка "Нового каналу" Ольга Балабан наголосила, що свого часу "Перші ластівки" задали високу якісну планку для українського медіапростору та виконали важливу суспільну місію. Адже після показу підлітки вшестеро частіше зверталися по допомогу до організації "Ла Страда-Україна".

Вона також додала, що проєкт відкрив країні плеяду талановитих акторів, зокрема Олександра Рудинського, Максима Девізорова та Максима Самчика. Ба більше, команда каналу роками очікувала нагоди повернутися до роботи над цією історією.

"Перші ластівки" 3 сезон – що відомо про продовження / Фото пресслужби "Нового каналу"

Поки творці серіалу лише розпочинають роботу над новими епізодами культової історії, український кінопростір уже підготував чимало захопливих прем'єр для затишних вечорів. Днями ми розповідали про найочікуваніші українські серіали цієї осені, які точно затягнуть вас у вир подій із найпершої серії.