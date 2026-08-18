Детальніше про головні прем'єри українських серіалів осені 2026 року – читайте в матеріалі 24 Каналу.

"Лікарі – 2"

Прем'єра – з 31 серпня, щопонеділка по четвер о 22:00

Режисери Сергій Сотниченко та Сергій Толкушкін підготували для героїв нові виклики та непередбачувані життєві ситуації. Серіал розповідає про медиків, які щодня виборюють життя пацієнтів у реанімаціях та операційних, зберігаючи віру в людей і щирий оптимізм. До своїх ролей повернувся зірковий акторський склад на чолі з Валентином Томусяком, Михайлом Кришталем, Михайлом Кукуюком, Олександрою Панковою та Катериною Хорольською.

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"Лікарі – 2" – коли прем'єра / Фото пресслужби СТБ

"К.О.Д.", 6-й сезон

Прем'єра – скоро

Спеціальний підрозділ експертів і криміналістів знову береться за найзаплутаніші злочини та резонансні справи, де звичайні методи безсилі. У новому сезоні шанувальники динамічних розслідувань зустрінуться з улюбленими оперативниками й аналітиками у виконанні Тетяни Кравченко, Бориса Георгієвського, Олександра Форманчука, Олексія Суровцева, Олександра Боднара та Міли Римар.

"К.О.Д." – коли вийде продовження / Фото пресслужби СТБ

"Кохання та полум'я – 2"

Прем'єра – скоро

Другий сезон гостросюжетної мелодрами режисера Віталія Кукси присвячений українським рятувальникам, які щодня дивляться в очі небезпеці заради порятунку інших. Глядачі нарешті дізнаються, як склалася подальша доля Тараса та Каті, яких грають Тарас Цимбалюк і Катерина Кузнєцова. До зіркового касту разом із Григорієм Баклановим, Романом Ясіновським та Надією Хільською приєдналися нові актори – Антоніна Хижняк, Вікторія Литвиненко та Михайло Дзюба.

"Кохання та полум'я – 2" / Фото пресслужби СТБ

"Сліпа", нові серії

Прем'єра – з 11 вересня, щоп'ятниці

Історії про незрячу провидицю бабу Любу знову нагадають українцям про силу любові, родинні цінності та віру в дива. Завдяки народним прикметам і мудрості предків головна героїня допомагає тим, хто прагне розпізнати обман або захистити свій дім від негараздів.

Серіал "Сліпа" / Фото пресслужби СТБ

А для поціновувачів повнометражного кіно вересень готує не менш насичену програму в кінотеатрах. Які кінопрем'єри вересня обов'язково варто додати до свого списку перегляду – читайте більше в нашій добірці.