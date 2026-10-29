Подарки для ВСУ и конфузы на съемках: Рудинский раскрыл подробности работы с голливудскими звездами

Украинский актер Александр Рудинский, недавно присоединившийся к съемкам голливудского триллера "Змеиный остров" о подрыве "Северного потока", рассказал о закулисье съемочного процесса. Знаменитость поделилась впечатлениями от сотрудничества с лауреатами "Оскара" Эдрианом Броуди и Шоном Пенном.

В интервью для шоу "Наедине с Гламуром" Александр также вспомнил несколько интересных ситуаций на съемочной площадке.

Рудинский поделился подробностями работы с голливудскими актерами

Александр участвует в масштабном шпионском фильме известного американского режиссера Дага Лаймана. Фильм рассказывает о событиях 2022 года и диверсии на российском газопроводе. Чтобы максимально реалистично передать историю, Лайман неоднократно приезжал в Украину, общался с людьми и лично писал сценарий, внося в него изменения прямо во время работы. Команда работала над картиной в Болгарии и Хорватии, в частности в открытом море, где Рудинский впервые узнал, что такое настоящая морская болезнь.

В этом проекте вместе с Александром снимаются мировые знаменитости – Эдриан Броуди, Шон Пенн и болгарская звезда Мария Бакалова. По словам украинца, Броуди воплощает на экране именно нашего земляка. Голливудский актер постоянно расспрашивал Рудинского о ситуации в нашей стране и оказался очень осведомленным о контексте войны.

Александр рассказал забавный случай, когда его маленький сын летел чартерным рейсом из Софии в Хорватию и оказался в соседнем кресле с Броуди. Мальчик даже не подозревал, какая звезда сидит рядом, хотя сам Эдриан вел себя невероятно приветливо.

Наблюдать за работой артистов такого масштаба стало для Рудинского бесценным опытом. Он вспомнил момент, когда ждал своей очереди в баре, а за стеклянной перегородкой Пенн и Броуди играли совместную сцену.

У этих людей пять "Оскаров" на двоих, а я сидел вот так в наушниках и просто слушал, как они играют. Иногда они путаются в тексте, чтобы вы просто понимали, что это живые люди,

– поделился актер.

Александр Рудинский о съемках с Шоном Пенном и Эдрианом Броуди: смотрите видео онлайн

Кроме того, Рудинский имел возможность пообщаться с Шоном Пенном во время перерыва на кофе. Украинец признался, что является большим поклонником его творчества. Во время разговора Александр упомянул, что часто организует благотворительные сборы для нужд украинских военных. В ответ Шон Пенн подарил ему пачку американских сигарет для аукциона, а Эдриан Броуди также передал вещь от себя, чтобы помочь собрать средства.

Что касается премьеры фильма, Рудинский надеется, что зрители увидят картину в 2027 году. В то же время он признается, что немного переживает за судьбу ленты. Из-за острой политической тематики существует риск, что фильм может надолго "остаться на полке".

Что интересно, Александр не впервые делится приятными воспоминаниями о работе с мировыми звездами. Ранее Рудинский признавался, что учил Сидни Суини украинскому языку.