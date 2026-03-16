Более того, даже сегодня, когда Шон Пенн в третий раз получил Оскар, он пропустил церемонию, ведь ехал в Украину. Можно беспрекословно утверждать, что актер – один из самых искренних друзей нашей страны. 24 Канал расскажет, что еще известно о поддержке обладателя трех статуэток Оскара.

Как Шон Пенн поддерживает Украину?

Первый визит актера в Украину состоялся еще в ноябре 2021 года, то есть накануне полномасштабного вторжения России. Тогда режиссер заявлял, что имеет целью снять документальный фильм о нашей стране.

Заметим, что Шон был на Донбассе, где воочию увидел последствия войны, а также пообщался с военнослужащими.

Шон Пенн на Донбассе / Фото штаба ООС

24 февраля 2022 года актер снова приехал в Киев, в день, когда началась новая страница украинской истории. Он документировал то, что видел собственными глазами, чтобы донести миру правду о действиях страны-агрессора.

Уже 28 февраля актеру и его коллегам пришлось быстро покинуть Украину. В своем твиттере Шон Пенн рассказал, что команда оставила свое авто у границы с Польшей и несколько километров преодолела пешком.

Я и двое моих коллег прошли несколько миль до границы с Польшей, бросив машину на обочине дороги. Почти все автомобили на этом фото перевозят только женщин и детей, большинство из них – без каких-либо признаков багажа, и машина является их единственной ценностью,

– написал Пенн.

Режиссер также постоянно поддерживает коммуникацию с высокопоставленными чиновниками. К примеру, он как-то говорил с бывшим главой ОП – Андреем Ермаком, о польских самолетах, которые "где-то застряли".

В марте 2022 года Шон упрекнул американские власти и призвал закрыть небо над Украиной.

Разве массовые убийства, запугивания и ядерный шантаж были хотя бы когда-то приемлемыми? Мы должны в одностороннем порядке (если не вместе с НАТО) обеспечить в Украине бесполетную зону, а также дополнительные самолеты для украинских пилотов. Я голосую за это,

– написал Шон Пенн.

Шон Пенн / Скриншот из видео

Тогда же звезда кино заявил, что уничтожит свою награду Оскара, если Владимиру Зеленскому не дадут выступить на премии награждения.

Я молюсь, что это неправда, но если так, бойкотируйте это и не идите туда. Если Американская киноакадемия таки отклонит виртуальное выступление Владимира Зеленского, я публично уничтожу свой Оскар,

– сказал он в интервью CNN.

Также благотворительная организация актера взялась помогать переселенцам, которые временно проживали во Львовской области. Это стало известно из очередного визита Шона в Украину.

Кроме этого, Пенн подписал соглашение с мэром Кракова, в котором говорится о том, что благотворительная организация CORE предоставит организационную и материальную поддержку Кракову, где находятся тысячи беженцев из Украины.

Заметим, что местные власти Львова демонстрировали гуманитарную помощь от актера.

Первая партия гуманитарной помощи от Шона Пенна / Фото ЛОГА

Чтобы воочию увидеть ужасы разрушений украинских городов, Пенн приезжал в Ирпень и Бучу. Актер также был гостем Одесской области. Там Шон купил картину из благотворительного проекта Vony Razom – "333".

Шон Пенн встретился с Колей Сергой и приобрел картину / Фото из инстаграма Vony Razom

Летом того же 2022 года оскароносный актер объехал по железной дороге всю страну.

Кинорежиссер находится в нашем государстве неслучайно. Как известно, сейчас Шон Пенн снимает документальный фильм о российско-украинской войне и хочет рассказать всему миру правду о преступлениях, которые совершает Россия против нашего государства,

– вспомнили в отеле, где остановился Шон.

Шон Пенн остановился возле Львова / Фото Emily Resort

Владимир Зеленский отметил заслуги американского актера и режиссера и наградил его орденом "За заслуги" III степени. Максим Козицкий вспомнил, как с марта во Львовскую область поступило гуманитарной помощи на 30 тысяч долларов.

Когда актер снова прибыл в украинскую столицу, то встретился с президентом. Мужчина отдал свою статуэтку Оскара. Отличие будет находиться в Украине до окончания войны как символ веры в победу нашей страны.

Шон Пенн и Владимир Зеленский / Фото ОП

В 2023 году впервые показали фильм Шона Пенна о войне в Украине. В интервью Associated Press режиссер рассказал, что приехал в Киев накануне 24 февраля 2022 года, чтобы снять фильм о Владимире Зеленском – бывшем комике, который стал президентом Украины.

Представляя фильм, художественный руководитель из Берлина Карло Чатриан сказал: "Это документальный фильм, снят в очень сложных обстоятельствах, но это также фильм, который рассказывает о роли искусства и художников в трудные времена".

В июне 2023 года Шон представил ленту под названием "Суперсила" в Киеве.

Также стало известно, что кинозвезда изъявил желание снять фильм о погибшем украинском пилоте "Джуса". Этим поделилась мать погибшего героя. Женщина рассказала, что она встречалась с Шоном Пенном в Киеве. В апреле 2025 года женщина опубликовала фото с режиссером. В руках они держали сине-желтый флаг с надписью "Призрак Киева".

Лилия Аверьянова и Шон Пенн / Фото из фейсбука матери "Джуса"

Шон Пенн также набил на запястье татуировку в виде украинского трезубца.

Шон Пенн набил татуировку в виде трезубца / Фото из фейсбука Сергея Лещенко

И вдруг вы пропустили, то актер сейчас находится в Украине. В сети уже появились первые фото звезды из украинской столицы.