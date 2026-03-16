Более того, даже сегодня, когда Шон Пенн в третий раз получил Оскар, он пропустил церемонию, ведь ехал в Украину. Можно беспрекословно утверждать, что актер – один из самых искренних друзей нашей страны. 24 Канал расскажет, что еще известно о поддержке обладателя трех статуэток Оскара.

Обратите внимание Триумф "хорошего русского" в Голливуде: со сцены Оскара прозвучала русская речь

Как Шон Пенн поддерживает Украину?

Первый визит актера в Украину состоялся еще в ноябре 2021 года, то есть накануне полномасштабного вторжения России. Тогда режиссер заявлял, что имеет целью снять документальный фильм о нашей стране.

Заметим, что Шон был на Донбассе, где воочию увидел последствия войны, а также пообщался с военнослужащими.

Шон Пенн на ДонбассеШон Пенн на Донбассе / Фото штаба ООС

24 февраля 2022 года актер снова приехал в Киев, в день, когда началась новая страница украинской истории. Он документировал то, что видел собственными глазами, чтобы донести миру правду о действиях страны-агрессора.

Уже 28 февраля актеру и его коллегам пришлось быстро покинуть Украину. В своем твиттере Шон Пенн рассказал, что команда оставила свое авто у границы с Польшей и несколько километров преодолела пешком.

Я и двое моих коллег прошли несколько миль до границы с Польшей, бросив машину на обочине дороги. Почти все автомобили на этом фото перевозят только женщин и детей, большинство из них – без каких-либо признаков багажа, и машина является их единственной ценностью,
– написал Пенн.

Режиссер также постоянно поддерживает коммуникацию с высокопоставленными чиновниками. К примеру, он как-то говорил с бывшим главой ОП – Андреем Ермаком, о польских самолетах, которые "где-то застряли".

В марте 2022 года Шон упрекнул американские власти и призвал закрыть небо над Украиной.

Разве массовые убийства, запугивания и ядерный шантаж были хотя бы когда-то приемлемыми? Мы должны в одностороннем порядке (если не вместе с НАТО) обеспечить в Украине бесполетную зону, а также дополнительные самолеты для украинских пилотов. Я голосую за это,
– написал Шон Пенн.

Шон Пенн Шон Пенн / Скриншот из видео

Тогда же звезда кино заявил, что уничтожит свою награду Оскара, если Владимиру Зеленскому не дадут выступить на премии награждения.

Я молюсь, что это неправда, но если так, бойкотируйте это и не идите туда. Если Американская киноакадемия таки отклонит виртуальное выступление Владимира Зеленского, я публично уничтожу свой Оскар,
– сказал он в интервью CNN.

Также благотворительная организация актера взялась помогать переселенцам, которые временно проживали во Львовской области. Это стало известно из очередного визита Шона в Украину.

Кроме этого, Пенн подписал соглашение с мэром Кракова, в котором говорится о том, что благотворительная организация CORE предоставит организационную и материальную поддержку Кракову, где находятся тысячи беженцев из Украины.

Заметим, что местные власти Львова демонстрировали гуманитарную помощь от актера.

Первая партия гуманитарной помощи от Шона ПеннаПервая партия гуманитарной помощи от Шона Пенна / Фото ЛОГА

Чтобы воочию увидеть ужасы разрушений украинских городов, Пенн приезжал в Ирпень и Бучу. Актер также был гостем Одесской области. Там Шон купил картину из благотворительного проекта Vony Razom – "333".

Шон Пенн встретился с Колей Сергой и приобрел картинуШон Пенн встретился с Колей Сергой и приобрел картину / Фото из инстаграма Vony Razom

Летом того же 2022 года оскароносный актер объехал по железной дороге всю страну.

Кинорежиссер находится в нашем государстве неслучайно. Как известно, сейчас Шон Пенн снимает документальный фильм о российско-украинской войне и хочет рассказать всему миру правду о преступлениях, которые совершает Россия против нашего государства,
вспомнили в отеле, где остановился Шон.

Шон Пенн остановился возле ЛьвоваШон Пенн остановился возле Львова / Фото Emily Resort

Владимир Зеленский отметил заслуги американского актера и режиссера и наградил его орденом "За заслуги" III степени. Максим Козицкий вспомнил, как с марта во Львовскую область поступило гуманитарной помощи на 30 тысяч долларов.

Когда актер снова прибыл в украинскую столицу, то встретился с президентом. Мужчина отдал свою статуэтку Оскара. Отличие будет находиться в Украине до окончания войны как символ веры в победу нашей страны.

Шон Пенн и Владимир Зеленский Шон Пенн и Владимир Зеленский / Фото ОП

В 2023 году впервые показали фильм Шона Пенна о войне в Украине. В интервью Associated Press режиссер рассказал, что приехал в Киев накануне 24 февраля 2022 года, чтобы снять фильм о Владимире Зеленском – бывшем комике, который стал президентом Украины.

Представляя фильм, художественный руководитель из Берлина Карло Чатриан сказал: "Это документальный фильм, снят в очень сложных обстоятельствах, но это также фильм, который рассказывает о роли искусства и художников в трудные времена".

В июне 2023 года Шон представил ленту под названием "Суперсила" в Киеве.

"Суперсила": смотрите онлайн трейлер фильма

Также стало известно, что кинозвезда изъявил желание снять фильм о погибшем украинском пилоте "Джуса". Этим поделилась мать погибшего героя. Женщина рассказала, что она встречалась с Шоном Пенном в Киеве. В апреле 2025 года женщина опубликовала фото с режиссером. В руках они держали сине-желтый флаг с надписью "Призрак Киева".

Лилия Аверьянова и Шон ПеннЛилия Аверьянова и Шон Пенн / Фото из фейсбука матери "Джуса"

Шон Пенн также набил на запястье татуировку в виде украинского трезубца.

Шон Пенн набил татуировку в виде трезубца Шон Пенн набил татуировку в виде трезубца / Фото из фейсбука Сергея Лещенко

И вдруг вы пропустили, то актер сейчас находится в Украине. В сети уже появились первые фото звезды из украинской столицы.