Ба більше, навіть сьогодні, коли Шон Пенн втретє отримав Оскар, він пропустив церемонію, адже їхав до України. Можна беззаперечно стверджувати, що актор – один із найщиріших друзів нашої країни. 24 Канал розповість, що ще відомо про підтримку володаря трьох статуеток Оскара.

Зверніть увагу Тріумф "хорошого росіянина" в Голлівуді: зі сцени Оскара прозвучала російська мова

Як Шон Пенн підтримує Україну?

Перший візит актора до України відбувся ще у листопаді 2021 року, тобто напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Тоді режисер заявляв, що має на меті зняти документальний фільм про нашу країну.

Зауважимо, що Шон був на Донбасі, де на власні очі побачив наслідки війни, а також поспілкувався з військовослужбовцями.

Шон Пенн на Донбасі / Фото штабу ООС

24 лютого 2022 року актор знову приїхав до Києва, у день, коли почалась нова сторінка української історії. Він документував те, що бачив на власні очі, щоб донести світові правду про дії країни-агресорки.

Уже 28 лютого актору та його колегам довелося швидко покинути Україну. У своєму твітері Шон Пенн розповів, що команда залишила своє авто біля кордону з Польщею та декілька кілометрів здолала пішки.

Я та двоє моїх колег пройшли кілька миль до кордону з Польщею, кинувши машину на узбіччі дороги. Майже всі автомобілі на цьому фото перевозять лише жінок та дітей, більшість з них – без будь-яких ознак багажу, і машина є їхньою єдиною цінністю,

– написав Пенн.

Режисер також постійно підтримує комунікацію із високопосадовцями. До прикладу, він якось говорив із колишнім очільником ОП – Андрієм Єрмаком, про польські літаки, які "десь застрягли".

У березні 2022 року Шон дорікнув американській владі й закликав закрити небо над Україною.

Хіба масові вбивства, залякування та ядерний шантаж були хоча б колись прийнятними? Ми повинні в односторонньому порядку (якщо не разом з НАТО) забезпечити в Україні безпольотну зону, а також додаткові літаки для українських пілотів. Я голосую за це,

– написав Шон Пенн.

Шон Пенн / Скриншот з відео

Тоді ж зірка кіно заявив, що знищить свою нагороду Оскара, якщо Володимиру Зеленському не дадуть виступити на премії нагородження.

Я молюся, що це неправда, але якщо так, бойкотуйте це і не йдіть туди. Якщо Американська кіноакадемія таки відхилить віртуальний виступ Володимира Зеленського, я публічно знищу свій Оскар,

– сказав він в інтерв'ю CNN.

Також благодійна організація актора взялась допомагати переселенцям, які тимчасово проживали у Львівській області. Це стало відомо з чергового візиту Шона до України.

Окрім цього, Пенн підписав угоду з мером Кракова, в якій йдеться про те, що благодійна організація CORE надасть організаційну та матеріальну підтримки Кракову, де перебувають тисячі біженців з України.

Зауважимо, що місцева влада Львова демонструвала гуманітарну допомогу від актора.

Перша партія гуманітарної допомоги від Шона Пенна / Фото ЛОДА

Аби на власні очі побачити жахи руйнувань українських міст, Пенн приїжджав до Ірпеня та Бучі. Актор також був гостем Одеської області. Там Шон купив картину із благодійного проєкту Vony Razom – "333".

Шон Пенн зустрівся з Колею Сєргою і придбав картину / Фото з інстаграму Vony Razom

Улітку того ж 2022 року оскароносний актор об'їхав залізницею всю країну.

Кінорежисер перебуває у нашій державі невипадково. Як відомо, зараз Шон Пенн знімає документальний фільм про російсько-українську війну та хоче розповісти усьому світу правду про злочини, які чинить Росія проти нашої держави,

– пригадали в готелі, де зупинився Шон.

Шон Пенн зупинився біля Львова / Фото Emily Resort

Володимир Зеленський відзначив заслуги американського актора та режисера і нагородив його орденом "За заслуги" III ступеня. Максим Козицький пригадав, як з березня у Львівську область надійшло гуманітарної допомоги на 30 тисяч доларів.

Коли актор знову прибув до української столиці, то зустрівся з президентом. Чоловік віддав свою статуетку Оскара. Відзнака перебуватиме в Україні до закінчення війни як символ віри в перемогу нашої країни.

Шон Пенн та Володимир Зеленський / Фото ОП

У 2023 році вперше показали фільм Шона Пенна про війну в Україні. В інтерв'ю Associated Press режисер розповів, що приїхав до Києва напередодні 24 лютого 2022 року, щоб зняти фільм про Володимира Зеленського – колишнього коміка, який став президентом України.

Представляючи фільм, художній керівник із Берліна Карло Чатріан сказав: "Це документальний фільм, знятий за дуже складних обставин, але це також фільм, який розповідає про роль мистецтва та художників у скрутні часи".

У червні 2023 року Шон представив стрічку під назвою "Суперсила" у Києві.

"Суперсила": дивіться онлайн трейлер фільму

Також стало відомо, що кінозірка виявив бажання зняти фільм про загиблого українського пілота "Джуса". Цим поділилась мати загиблого героя. Жінка розказала, що вона зустрічалася з Шоном Пенном у Києві. У квітні 2025 року жінка опублікувала фото з режисером. У руках вони тримали синьо-жовтий прапор з надписом "Привид Києва".

Лілія Авер'янова та Шон Пенн / Фото з фейсбуку матері "Джуса"

Шон Пенн також набив на зап'ястку татуювання у вигляді українського тризуба.

Шон Пенн набив татуювання у вигляді тризуба / Фото з фейсбуку Сергія Лещенка

І раптом ви пропустили, то актор зараз перебуває в Україні. У мережі вже з'явились перші фото зірки з української столиці.