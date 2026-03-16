После церемонии Оскар в сети начали обсуждать возможный приезд голливудского актера в Украину. Стало известно, что Шон Пенн действительно уже находится в Киеве, пишет Le Monde.

Украинский чиновник в комментарии AFP подтвердил, что актер действительно приехал в Украину. У Шона Пенна запланирована встреча с Владимиром Зеленским.

Он находится в Украине, но это частный визит. Он просто хочет поддержать Украину,

– сказал украинский политик.

Другой источник сообщил, что после встречи с президентом Шон Пенн планирует "отправиться на фронт".



Шон Пенн в Киеве 16 марта / Фото Getty Images

При чем здесь Юрий Горбунов?

16 марта в сети также появились фото Шона Пенна на железнодорожном вокзале Киева. Эти снимки опубликовал Юрий Горбунов. Так украинский продюсер поздравил актера с очередным триумфом на Оскаре.

Поздравляем нашего друга и патриота Украины Шона Пена, с третьим в его жизни Оскаром! Браво, Маэстро, и благодарим за неустанную поддержку Украины!

– написал продюсер.

Горбунов опубликовал совместные фото с командой и Шоном Пенном. И в комментариях Сергей Лещенко отметил, что это архивные снимки, сделаны в 2025 году.

В то же время у Юрия Горбунова спросили, действительно ли Шон Пенн едет в Украину на съемки. И продюсер ответил утвердительно.



Горбунов о приезде Шона Пенна / Скриншот из инстаграма

