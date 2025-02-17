Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на речь Александра. Александр посвятил свою награду Евгению и всем тем, кто отдал свою жизнь, защищая независимость Украины.

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Рудинский посвятил награду BAFTA Евгению Светличному: подробности

Евгений Светличный – украинский актер, погиб во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении 19 июля 2023 года. Ему было всего 29 лет. До того как отправиться на фронт, Светличный успел зарекомендовать себя в кино, сыграв одну из ролей в фильме известного режиссера Олега Сенцова "Носорог", где он продемонстрировал свой актерский талант и получил признание среди зрителей.

Александр Рудинский, получив награду на премии, посвятил ее своему другу, Евгению, и всем тем, кто отдал свою жизнь за независимость Украины. В своей речи он говорил об огромной цене свободы и подчеркивал, что цена, которую платит Украина, является чрезвычайно высокой.

Я посвящаю эту награду другу Евгению Светличному, который погиб на войне за 5 дней до старта съемок. А также всем тем, кто защищает мою страну и делает ее независимой. Большое спасибо BAFTA и Слава Украине!,

– сказал Рудинский.

Его слова были полны боли и печали, но одновременно глубокого уважения к тем, кто воюет за страну. Речь Рудинского стала мощным жестом памяти и благодарности тем, кто не вернулся с войны, но память о них будет оставаться в сердцах украинцев навсегда.