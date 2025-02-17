Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на промову Олександра. Олександр присвятив свою нагороду Євгену та всім тим, хто віддав своє життя, захищаючи незалежність України.

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Рудинський присвятив нагороду BAFTA Євгену Світличному: подробиці

Євген Світличний – український актор, загинув під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку 19 липня 2023 року. Йому було всього 29 років. До того, як вирушити на фронт, Світличний встиг зарекомендувати себе у кіно, зігравши одну з ролей у фільмі відомого режисера Олега Сенцова "Носоріг", де він продемонстрував свій акторський талант та здобув визнання серед глядачів.

Олександр Рудинський, отримавши нагороду на премії, присвятив її своєму другу, Євгену, та всім тим, хто віддав своє життя за незалежність України. У своїй промові він говорив про величезну ціну свободи та підкреслював, що ціна, яку платить Україна, є надзвичайно високою.

Я присвячую цю нагороду другові Євгену Світличному, який загинув на війні за 5 днів до старту зйомок. А також всім тим, хто захищає мою країну та робить її незалежною. Дуже дякую BAFTA і Слава Україні!,

– сказав Рудинський.

Його слова були сповнені болю та суму, але водночас глибокої пошани до тих, хто воює за країну. Промова Рудинського стала потужним жестом пам'яті та вдячності тим, хто не повернувся з війни, але пам'ять про них залишатиметься в серцях українців назавжди.