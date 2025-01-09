Известный украинский актер сыграл в сериале, который спродюсировал легендарный Джордж Клуни

Украинский актер Александр Рудинский присоединился к международному проекту – сериалу "Агентство", спродюсированному легендарным голливудским актером и режиссером Джорджем Клуни. Однако, как признается Рудинский, несмотря на участие в проекте, он не имел возможности лично встретиться с самим Клуни.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью ютуб-канала Разговор. Однако Рудинский имел возможность познакомиться с другими знаменитыми участниками проекта. Одной из таких встреч стала его встреча с Майклом Фассбендером, исполнителем главной роли в сериале.

Рекомендуем Новый украинский фильм о войне покорил Netflix и стал самым популярным на платформе

Что известно о сериале "Агентство", в котором сыграл Александр Рудинский

Александр Рудинский сразу решил попробовать свои силы на роль украинского военного Александра Бутенко, который выполняет задачи под прикрытием на территориях, находящихся под контролем врага или временно оккупированных. Актер взялся за самопробы, которые записывал на украинском языке, пытаясь максимально передать атмосферу и эмоциональную сложность персонажа.

По сюжету триллера, главный герой, тайный агент ЦРУ, известный под кодовым именем "Марсианин", получает приказ прекратить свою работу под прикрытием и вернуться в Лондон. Он решает оставить свою тайную миссию, воспринимая это как необходимый шаг, чтобы закрыть одну из важнейших глав в своей карьере. Однако его спокойное возвращение к привычной жизни нарушается, когда в его мир врывается женщина из его прошлого – его возлюбленная, которую ему когда-то пришлось оставить из-за своей опасной работы.

"Агентство": смотрите онлайн трейлер сериала

Неожиданно для агента, его прежние эмоциональные связи начинают ставить под угрозу все, что он так тщательно скрывал: его карьеру, тайну личности и обязательства перед правительством. Любовь становится испытанием для Марсианина, ведь он понимает, что его прошлое не может оставаться в тени. Постепенно становится ясно, что его интимные отношения могут стать не только причиной личных страданий, но и непосредственно повлиять на успешность его миссии и даже на его жизнь.

Теперь, когда любовь и карьера начинают пересекаться, Марсиянину придется сделать сложный выбор: отдаться чувствам и подвергать опасности свою тайную работу или жертвовать любовью ради безопасности своей миссии и жизни других. Чем больше он пытается убежать от прошлого, тем сильнее оно его настигает, ставя под сомнение каждый его выбор.