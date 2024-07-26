На уровне голливудских звезд: украинский актер блестяще сыграл в новом сериале от Netflix

Украинский актер Александр Рудинский принял участие в новом сериале от Netflix под названием "Декамерон". Он поделился снимками со съемочной площадки в Италии, что вызвало восторг у его поклонников.

Это не только признание его таланта, но и возможность для украинского актера проявить себя на международной арене. Поклонники уже могут посмотреть ленту на Netflix.

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Александр Рудинский сыграл в сериале от Netflix: подробности

Александр Рудинский стал единственным восточноевропейским артистом, который попал в актерский состав сериала "Декамерон" от Netflix.

Я думаю, каждый актер хотел бы принять участие в оригинальном сериале или фильме от Netflix. Вспоминаю, как мне скинули первые пробы. Я делал грим, использовал специальную линзу, потому что у меня персонаж без глаза. Понимал, что надо поразить своим подходом. Однако я отношусь к этому без чрезмерного романтизма, потому что осознаю, что это только начало,

– признался Рудинский.

Александр Рудинский сыграл роль одноглазого бандита с большим шрамом на лице в сериале. Его персонаж имеет выразительную внешность, что добавляет характера и интенсивности к образу.

Рудинский поделился фотографиями с коллегами со съемочной площадки в Италии в своем блоге. Снимки показывают его взаимодействие с другими актерами и членами съемочной группы, а также дают зрителям представление об атмосфере, царившей на съемках.

"Декамерон": смотрите онлайн трейлер сериала

По сюжету сериала, основанного на знаменитом произведении Джованни Боккаччо, события разворачиваются в Италии во время эпидемии бубонной чумы. Дворяне, вместе со своими слугами, ищут спасения от смертельной болезни, закрываясь на отдаленной вилле. Сначала они планируют провести время в роскоши и беззаботности, наслаждаясь комфортом и изысканными развлечениями.

Однако ситуация быстро выходит из-под контроля, и их роскошный отдых превращается в хаос. Напряженность среди присутствующих растет, страх перед болезнью и неопределенным будущим обостряет эмоции. Интриги, конфликты и раскрытие тайн добавляют напряженности во взаимодействие между персонажами.