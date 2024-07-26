Це не тільки визнання його таланту, але й можливість для українського актора проявити себе на міжнародній арені. Шанувальники уже можуть переглянути стрічку на Netflix.

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Олександр Рудинський зіграв у серіалі від Netflix: подробиці

Олександр Рудинський став єдиним східноєвропейським артистом, який потрапив до акторського складу серіалу "Декамерон" від Netflix.

Я думаю, кожен актор хотів би взяти участь в оригінальному серіалі або фільмі від Netflix. Згадую, як мені скинули перші проби. Я робив грим, використовував спеціальну лінзу, бо в мене персонаж без ока. Розумів, що треба вразити своїм підходом. Проте я ставлюся до цього без надмірного романтизму, бо усвідомлюю, що це тільки початок,

– зізнався Рудинський.

Олександр Рудинський зіграв роль одноокого бандита з великим шрамом на обличчі у серіалі. Його персонаж має виразну зовнішність, що додає характеру та інтенсивності до образу.

Рудинський поділився фотографіями з колегами зі знімального майданчика в Італії у своєму блозі. Знімки показують його взаємодію з іншими акторами та членами знімальної групи, а також дають глядачам уявлення про атмосферу, що панувала на зйомках.

"Декамерон": дивіться онлайн трейлер серіалу

За сюжетом серіалу, заснованого на знаменитому творі Джованні Боккаччо, події розгортаються в Італії під час епідемії бубонної чуми. Дворяни, разом зі своїми слугами, шукають порятунку від смертельної хвороби, зачиняючись на віддаленій віллі. Спочатку вони планують провести час у розкоші та безтурботності, насолоджуючись комфортом і вишуканими розвагами.

Проте ситуація швидко виходить з-під контролю, і їхній розкішний відпочинок перетворюється на хаос. Напруженість серед присутніх зростає, страх перед хворобою та невизначеним майбутнім загострює емоції. Інтриги, конфлікти та розкриття таємниць додають напруженості у взаємодію між персонажами.