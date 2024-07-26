Наприклад, сцени насильства, сексуального характеру або теми, що стосуються релігії, можуть бути сприйняті як неприйнятні в одній культурі, тоді як в іншій вони можуть бути дозволені. Ці відмінності часто впливають на рішення органів цензури та кіноіндустрії щодо дозволу або заборони певних фільмів.

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"Відступники"

Де заборонений: Китай



Гангстерські суперечки між героями, яких зіграли Леонардо Ді Капріо, Джек Ніколсон і Метт Деймон, здобули популярність серед кіноманів у багатьох країнах. Фільм був тепло сприйнятий критиками й навіть отримав чотири премії Оскар.



Однак у фільмі є сюжетна лінія, де один із героїв планує продати вкрадені мікропроцесори китайцям, які вони нібито використовуватимуть для ракет проти Тайваню.



Цей елемент сюжету викликав обурення китайських цензорів, які вирішили заборонити показ фільму в країні.

"Відступники": дивіться онлайн трейлер фільму

"Маніяк"

Де заборонений: Нова Зеландія



Це історія про психічно хворого хлопця, який знімає скальпи зі своїх жертв. Однак, як глядачі, так і критики сходяться на думці, що трилер з Еллайджою Вудом у головній ролі не є надмірно жорстоким порівняно з багатьма іншими фільмами жахів, де кров і насильство на екрані займають більше місця.



Тому рішення новозеландських цензорів заборонити цей фільм було сприйняте неоднозначно. Деякі глядачі та критики не зрозуміли, чому саме цей фільм був визнаний настільки неприйнятним, що його вирішили прибрати з публічного доступу. Для багатьох це рішення виглядає як надмірна реакція, особливо враховуючи, що фільм не перевищує межі, які часто можна побачити в інших жанрових картинах.

"Маніяк": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ной"

Де заборонений: Пакистан, Катар, Бахрейн, Малайзія, Індонезія



Екранізуючи біблійну легенду, режисер Даррен Аронофскі вирішив заглибитися в душу головного героя, який вижив після всесвітнього потопу. У фільмі режисер зобразив, що переживання цього героя не обмежуються світлими почуттями. Адже виживання в умовах, коли всі навколо гинуть, викликає складні емоції та моральні дилеми. Картина, яку можна назвати в чомусь філософською, викликала серйозне обурення серед цензорів.



Однією з причин заборони фільму була повага до почуттів вірян, адже змістовні відступи від традиційного біблійного сюжету могли обурити релігійні громади. Крім того, деякі мусульманські країни заборонили фільм через те, що в ісламі не допускається зображення пророків або посланників Аллаха, що також стало аргументом для цензорів. Ці фактори призвели до того, що фільм не був допущений до показу в ряді країн.

"Ной": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дівчина з татуюванням дракона"

Де заборонений: Індія



Фільм, знятий за культовою книгою Стіга Ларссона, зібрав шалені касові збори. Гостросюжетна стрічка завоювала серця мільйонів кіноманів по всьому світу, які спостерігали за подіями з завмиранням серця, намагаючись розгадати не таку вже й просту загадку.



Однак індійським глядачам не вдалося насолодитися цим трилером. Сцена зґвалтування головної героїні її опікуном викликала занепокоєння у деяких чиновників, які визнали цей епізод занадто шокуючим і неприйнятним для індійської аудиторії. У результаті фільм не отримав прокатного посвідчення в Індії, що позбавило місцевих глядачів можливості подивитися його в кінотеатрах.

"Дівчина з татуюванням дракона": дивіться онлайн трейлер фільму

"Список Шиндлера"

Де заборонений: Індонезія



Фільм, який отримав сім премій Оскар і по праву увійшов до золотого фонду світового кінематографа, не сподобався індонезійським охоронцям моралі. Вони вирішили заборонити його показ нібито через наявність сцен з оголеною натурою.

"Список Шиндлера": дивіться онлайн трейлер фільму

Це рішення викликало здивування у світової спільноти, адже фільм розповідає про німецького бізнесмена Оскара Шиндлера, який врятував життя багатьох євреїв, викупивши їх з концтаборів під час Другої світової війни. Сюжет, що вшановує героїзм і гуманність, важко асоціювати з аморальністю.

Заборона фільму в Індонезії стала несподіванкою, адже його зміст має глибоке історичне і моральне значення, що визнано у всьому світі.