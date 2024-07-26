Одним із таких російських "зірок" є Віталій Гогунський, який нещодавно отримав підозру від СБУ. У матеріалі дізнаєтесь прізвища усіх путіністів.

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До списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, додали таких російських "зірок":

Володимир Машков відомий своєю відданістю Путіну. Він займає ключові посади в російському культурному секторі: є директором і художнім керівником Московського театру Олега Табакова та Московського театру "Современник". За даними слідства, Машков активно закликає до підтримки російських окупаційних угруповань, які беруть участь у бойових діях проти України. Він також публічно виправдовує знищення цивільної інфраструктури та окупацію частини території України, що розглядається як підтримка агресивних дій Росії проти суверенітету України.

Наталія Антонова раніше приїжджала до України для участі у зйомках різноманітних фільмів та серіалів, де часто виконувала головні ролі. Попри це, вона нещодавно зробила заяву, що готова відпустити своїх синів на війну в Україну, щоб вони "захищали батьківщину" та "воювали як дєди". Цю заяву Антонова зробила під час розмови з російським пропагандистом та зіркою серіалу "Кадетство" Борисом Корчевниковим. Її слова сприймаються як підтримка агресивних дій Росії проти України та як прояв антиукраїнської позиції.

Віталій Гогунський відомий своїми закликами до війни проти України. Він отримав заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Гогунський регулярно повторює тези російської пропаганди та активно агітує за агресивну війну Росії проти України на медіамайданчиках, пов'язаних із Кремлем. Під час ефірів Гогунський висловлювався на підтримку російських окупантів, героїзуючи їхню участь у війні проти України.

Сергій Векслер неодноразово публічно повторював фейкові заяви Кремля, намагаючись переконати глядачів у тому, що Україна нібито "бомбила" Донбас і прагнула знищити його населення. Ці вигадки є частиною довготривалої інформаційної кампанії, яку Росія веде з 2014 року, намагаючись виправдати свої дії на сході України та анексію Криму.

Антон Батирєв раніше часто знімався в українських фільмах та серіалах. Він навіть задумувався про отримання українського громадянства. Однак, після 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Батирєв повернувся до Росії. Після цього Батирєв зробив заяву, що йому не соромно бути росіянином. До цієї заяви він додав зображення з російською Z-символікою, яка стала символом підтримки агресії Росії проти України.