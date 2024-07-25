"Дедпул і Росомаха" – американський супергеройський фільм, що є сиквелом картини "Дедпул 2". Режисером фільму став Шон Леві. Кіно 24 розповість про сюжет стрічки, цікаві факти та перші відгуки критиків.

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Фільм є прямим продовженням стрічки "Дедпул 2" та виходить у межах 5 фази кіновсесвіту. За сюжетом, світ Дедпула на межі знищення. Так він може втратити тих, хто йому дорогий. Дедпул не є рятівником, але він не може допустити такого прикрого фіналу.

Вейд Вілсон (це справжнє ім'я персонажа) знаходить у мультивсесвіті альтернативного Росомаху (адже реальний Росомаха загинув у фільмі "Логан"). Але й тут його план провалюється: управлінець часовими змінами відправляє обох у Порожнечу. Так напарники Дедпул і Росомаха проходять різні перешкоди та випробовування на міцність.

Це історія про конфлікт, що переростає у дружбу та братерство – щемка і смішна,

– поділився режисер.

"Дедпул і Росомаха": дивіться трейлер онлайн

Фільм має вікове обмеження 17+. І недарма, адже жарти Дедпула, який відомий своїм зухвалим гумором, стали ще більш жорсткими та вульгарними. Цікаво, що їх придумує сам Раян Рейнольдс, який є головним актором і співпродюсером фільму.

Окрім Рейнольдса, Г'ю Джекмана, Емми Коррін та інших, до акторського складу "Дедпула й Росомахи" доєдналась "найстрашніша" собака Британії – Пеггі.

Що кажуть критики

IMDb – 8.3/10

Rotten Tomatoes – 81/100

Metacritic – 56/100

Ще до прем'єри релізу Marvel пророкували рекордний бокс-офіс. До фільму проявили чималий інтерес, а у перший день передпродажу квитки на фільм придбали близько 200 тисяч людей, що є хорошим результатом. Водночас в Україні зацікавленість стрічкою не на такому рівні.

Експерти у своїх оглядах відгукуються про стрічку по-різному.