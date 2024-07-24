Однак не всі книжкові історії показують на екрані точно так само. Режисери та сценаристи частково змінюють сюжет та персонажів. Та існують такі фантастичні фільми, історія яких кардинально відрізняється від сюжету в книзі.

До слова Казки, що отримали друге дихання: 3 найкращі римейки мультфільмів Disney

"Чорнильне серце"

Книжка Корнелії Функе свого часу отримала небувалу популярність, але екранізація отримала не так багато схвальних відгуків. Фільм відзначився спрощеними сенсами, бракувало багатьох важливих персонажів і сцен, які б додали йому цілісності. Про цю стрічку швидко забули, адже вона могла бути й значно гіршою.

"Чорнильне серце": дивіться трейлер онлайн

"Шрек"

Мало хто знає, але серія знаменитих мультфільмів заснована на дитячій книжці. Очевидно, що сюжет книги та анімаційних фільмів відрізняється, адже DreamWorks постаралися над тим, щоб розтягнути просту історію на кілька довгих епізодів. До сюжету додали багато чого, однак це рішення точно вдале.

Але у мультфільму є моменти схожості з книжкою: бридкий людоїд зустрічає осла, перемагає дракона та одружується з подібною собі принцесою.

"Шрек": дивіться трейлер онлайн

"Чарлі і шоколадна фабрика"

Роальд Дал ненавидів екранізацію своєї книжки, що вийшла у 1971 році. Невідомо, як би він поставився до більш сучасного фільму. У творі Віллі Вонка не просто ексцентричний дивак, але й лиходій, тоді як умпа-лумпи – працівники фабрики, які перебувають у рабстві.

У стрічці Віллі Вонка – неспокійний чоловік з дитячими травмами, а умпа-лумпи цілком задоволені своєю роботою. На думку деяких критиків, фільм втратив початкові сенси автора.

"Чарлі й шоколадна фабрика": дивіться трейлер онлайн

"Володар перснів: Повернення короля"

Ця стрічка дуже вдала: вона завоювала високі оцінки від критиків та глядачів. Але ті, хто читав книжки, можуть підтвердити, що книжкова трилогія та трилогія у кіно – зовсім різні світи. Кожен фільм відрізняється від відповідного роману, але третій зазнав найбільше змін.

Битви у фільмі набагато довші, але й більш захопливі. Також знищений перстень стає проблемою, тоді як у книзі це не дуже важливо. Однак кожна версія цієї історії заслуговує на існування у розділі класики.

"Володар перснів: Повернення короля": дивіться трейлер онлайн