Однако не все книжные истории показывают на экране точно так же. Режиссеры и сценаристы частично меняют сюжет и персонажей. Но существуют такие фантастические фильмы, история которых кардинально отличается от сюжета в книге.

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"Чернильное сердце"

Книга Корнелии Функе в свое время получила небывалую популярность, но экранизация получила не так много положительных отзывов. Фильм отличился упрощенными смыслами, не хватало многих важных персонажей и сцен, которые бы добавили ему целостности. Об этой ленте быстро забыли, ведь она могла быть и значительно хуже.

"Чернильное сердце": смотрите трейлер онлайн

"Шрек"

Мало кто знает, но серия знаменитых мультфильмов основана на детской книге. Очевидно, что сюжет книги и анимационных фильмов отличается, ведь DreamWorks постарались над тем, чтобы растянуть простую историю на несколько длинных эпизодов. К сюжету добавили много чего, однако это решение точно удачное.

Но у мультфильма есть моменты сходства с книгой: гадкий людоед встречает осла, побеждает дракона и женится на подобной себе принцессе.

"Шрек": смотрите трейлер онлайн

"Чарли и шоколадная фабрика"

Роальд Дал ненавидел экранизацию своей книги, вышедшей в 1971 году. Неизвестно, как бы он отнесся к более современному фильму. В произведении Вилли Вонка не просто эксцентричный чудак, но и злодей, тогда как умпа-лумпы – работники фабрики, которые находятся в рабстве.

В ленте Вилли Вонка – беспокойный человек с детскими травмами, а умпа-лумпы вполне довольны своей работой. По мнению некоторых критиков, фильм потерял первоначальные смыслы автора.

"Чарли и шоколадная фабрика": смотрите трейлер онлайн

"Властелин колец: Возвращение короля"

Эта лента очень удачная: она завоевала высокие оценки от критиков и зрителей. Но те, кто читал книги, могут подтвердить, что книжная трилогия и трилогия в кино – совсем разные миры. Каждый фильм отличается от соответствующего романа, но третий претерпел больше всего изменений.

Битвы в фильме гораздо длиннее, но и более захватывающие. Также уничтоженное кольцо становится проблемой, тогда как в книге это не очень важно. Однако каждая версия этой истории заслуживает существования в разделе классики.

"Властелин колец: Возвращение короля": смотрите трейлер онлайн