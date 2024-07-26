Одним из таких российских "звезд" является Виталий Гогунский, который недавно получил подозрение от СБУ. В материале узнаете фамилии всех путинистов.
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Кто из российских актеров пополнил список Минкульта
В список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, добавили таких российских "звезд":
Владимир Машков известен своей преданностью Путину. Он занимает ключевые должности в российском культурном секторе: является директором и художественным руководителем Московского театра Олега Табакова и Московского театра "Современник".
По данным следствия, Машков активно призывает к поддержке российских оккупационных группировок, участвующих в боевых действиях против Украины. Он также публично оправдывает уничтожение гражданской инфраструктуры и оккупацию части территории Украины, что рассматривается как поддержка агрессивных действий России против суверенитета Украины.
Наталья Антонова ранее приезжала в Украину для участия в съемках различных фильмов и сериалов, где часто исполняла главные роли. Несмотря на это, она недавно сделала заявление, что готова отпустить своих сыновей на войну в Украину, чтобы они "защищали родину" и "воевали как деды".
Это заявление Антонова сделала во время разговора с российским пропагандистом и звездой сериала "Кадетство" Борисом Корчевниковым. Ее слова воспринимаются как поддержка агрессивных действий России против Украины и как проявление антиукраинской позиции.
Виталий Гогунский известен своими призывами к войне против Украины. Он получил заочное подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Гогунский регулярно повторяет тезисы российской пропаганды и активно агитирует за агрессивную войну России против Украины на медиаплощадках, связанных с Кремлем.
Во время эфиров Гогунский высказывался в поддержку российских оккупантов, героизируя их участие в войне против Украины.
Сергей Векслер неоднократно публично повторял фейковые заявления Кремля, пытаясь убедить зрителей в том, что Украина якобы "бомбила" Донбасс и стремилась уничтожить его население. Эти выдумки являются частью долговременной информационной кампании, которую Россия ведет с 2014 года, пытаясь оправдать свои действия на востоке Украины и аннексию Крыма.
Антон Батырев ранее часто снимался в украинских фильмах и сериалах. Он даже задумывался о получении украинского гражданства. Однако, после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Батырев вернулся в Россию.
После этого Батырев сделал заявление, что ему не стыдно быть россиянином. К этому заявлению он добавил изображение с российской Z-символикой, которая стала символом поддержки агрессии России против Украины.
Алена Яковлева ранее исполняла главные роли во многих украинских проектах. Она заявила, что войну на территории Украины якобы начал "киевский режим".
Несмотря на то, что Яковлева прекрасно знакома с реальной ситуацией в Украине, она дает интервью в стиле пропагандистских методичек, повторяя тезисы российской пропаганды. Возможно, она делает это из-за финансовых трудностей, поскольку заработок в Украине для нее уже стал невозможным. В России же подобные заявления могут приносить гонорары, что может быть одной из причин, почему Яковлева решила участвовать в таких телевизионных эфирах и делать подобные позорные заявления.