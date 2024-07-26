Одним из таких российских "звезд" является Виталий Гогунский, который недавно получил подозрение от СБУ. В материале узнаете фамилии всех путинистов.

Смотрите также Новинка от Marvel "Дэдпул и Росомаха" вышел в прокат: главное, что нужно знать о фильме

Кто из российских актеров пополнил список Минкульта

В список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, добавили таких российских "звезд":

  • Владимир Машков известен своей преданностью Путину. Он занимает ключевые должности в российском культурном секторе: является директором и художественным руководителем Московского театра Олега Табакова и Московского театра "Современник".

    По данным следствия, Машков активно призывает к поддержке российских оккупационных группировок, участвующих в боевых действиях против Украины. Он также публично оправдывает уничтожение гражданской инфраструктуры и оккупацию части территории Украины, что рассматривается как поддержка агрессивных действий России против суверенитета Украины.

  • Наталья Антонова ранее приезжала в Украину для участия в съемках различных фильмов и сериалов, где часто исполняла главные роли. Несмотря на это, она недавно сделала заявление, что готова отпустить своих сыновей на войну в Украину, чтобы они "защищали родину" и "воевали как деды".

    Это заявление Антонова сделала во время разговора с российским пропагандистом и звездой сериала "Кадетство" Борисом Корчевниковым. Ее слова воспринимаются как поддержка агрессивных действий России против Украины и как проявление антиукраинской позиции.

  • Виталий Гогунский известен своими призывами к войне против Украины. Он получил заочное подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Гогунский регулярно повторяет тезисы российской пропаганды и активно агитирует за агрессивную войну России против Украины на медиаплощадках, связанных с Кремлем.

    Во время эфиров Гогунский высказывался в поддержку российских оккупантов, героизируя их участие в войне против Украины.

  • Сергей Векслер неоднократно публично повторял фейковые заявления Кремля, пытаясь убедить зрителей в том, что Украина якобы "бомбила" Донбасс и стремилась уничтожить его население. Эти выдумки являются частью долговременной информационной кампании, которую Россия ведет с 2014 года, пытаясь оправдать свои действия на востоке Украины и аннексию Крыма.

  • Антон Батырев ранее часто снимался в украинских фильмах и сериалах. Он даже задумывался о получении украинского гражданства. Однако, после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Батырев вернулся в Россию.

    После этого Батырев сделал заявление, что ему не стыдно быть россиянином. К этому заявлению он добавил изображение с российской Z-символикой, которая стала символом поддержки агрессии России против Украины.

  • Алена Яковлева ранее исполняла главные роли во многих украинских проектах. Она заявила, что войну на территории Украины якобы начал "киевский режим".

    Несмотря на то, что Яковлева прекрасно знакома с реальной ситуацией в Украине, она дает интервью в стиле пропагандистских методичек, повторяя тезисы российской пропаганды. Возможно, она делает это из-за финансовых трудностей, поскольку заработок в Украине для нее уже стал невозможным. В России же подобные заявления могут приносить гонорары, что может быть одной из причин, почему Яковлева решила участвовать в таких телевизионных эфирах и делать подобные позорные заявления.