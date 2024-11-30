Рудинский рассказал, что о кастинге в сериал узнал от своего агента. Сначала было несколько туров самопроб, а потом онлайн-встреча с режиссером, передает 24 Канал со ссылкой на интервью актера для Harpers Bazaar.

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Александр Рудинский признался, что был очень счастлив, когда получил роль, но волновался. Актер был в восторге от такой возможности. В сериале "Агентство" мужчина играет украинского военного Сашу Бутенко. Его герой выполняет задачи под прикрытием на оккупированной и подконтрольной территории Украины.

Подготовка к роли включала неделю интенсивных репетиций в Лондоне. Мы работали с инструкторами, среди которых были бывшие военные – они выступали нашими консультантами. Кроме того, у меня есть друзья среди военных, а также я, как и многие украинцы, интересуюсь их работой, просматривая интервью,

– поделился Александр Рудинский.

Актер говорит, что некоторые сцены не были прописаны в сценарии, их он добавлял вместе с режиссером. Александр отметил, что съемки проходили в Англии и Эстонии и добавил, что с продюсером Джорджем Клуни ему не удалось увидеться.

Рудинский также ответил, виделся ли он с Ричардом Гиром и Майклом Фассбендером.

Мы виделись с ними лишь поверхностно. Например, на базе в один из дней у нас были одновременно репетиции, но в кадре мы не пересекались. С Ричардом Гиром пересекся в отеле, а вот с Майклом Фасбендером наши персонажи вообще не взаимодействовали по сюжету: мой герой выполняет задание в Украине, а их – в Англии,

– заметил актер.

Отметим, что события сериала "Агентство" разворачиваются в отделе ЦРУ, что ответственный за подготовку и работу с тайными агентами, которые выполняют долгосрочные миссии и годами живут под фальшивыми именами.