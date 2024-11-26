Агата Кристи – писательница, известна своими запутанными историями, которых годами адаптируют к большому и малому экрану. Ее произведения повлияли на многих авторов и режиссеров. 24 Канал собрал мистические триллеры, которые понравятся тем, кто любит Агату Кристи.
Обратите внимание 5 топовых детективных сериалов, которые можно посмотреть на Netflix
"Достать ножи" (2019)
Фильм рассказывает об эксцентричном детективе, которого привлекают для расследования загадочной смерти известного писателя. Детектив не сомневается в том, что убийцей является кто-то из семьи писателя, у которого были правдоподобные мотивы для преступления.
"Достать ножи": смотрите трейлер онлайн
Вдохновением для ленты стали произведения Агаты Кристи. В "Ножах наголо" подобная структура сюжета с неожиданными поворотами и современными деталями.
"Лофт" (2014)
5 женатых друзей хотят разнообразить свою сексуальную жизнь и снимают лофт, где по очереди изменяют своим женам. Веселье заканчивается, когда в лофте находят труп девушки со следами насильственной смерти. Становится очевидным, что убийца – один из пятерки.
"Лофт": смотрите трейлер онлайн
Это маргинальный эротический триллер с неоднозначными отзывами, но большим количеством мистики, загадок и неожиданным финалом.
"Полуночная жара" (1967)
В небольшом городе происходит убийство богатого бизнесмена. Заместитель шерифа арестовывает темнокожего, у которого находит большую сумму денег. Но этот человек оказывается полицейским и детективом. Шериф и подозреваемый объединяются для расследования кровавого преступления.
"Полуночная жара": смотрите трейлер онлайн
В этом фильме четко продуманный сюжет, напоминающий произведения Агаты Кристи. А каждый персонаж играет важную роль.
"Игра на вылет" (1972)
Автор детективных романов Эндрю Вайк приглашает в свое роскошное поместье любовника его жены, Майло Тиндла. У Эндрю есть необычное предложение – он готов отказаться от жены, потому что уже давно знает об их романе. Мужчина предлагает любовнику инсценировать преступление, чтобы получить страховку, а Майло продал бы украденное и обеспечил любимую.
"Игра на вылет": смотрите трейлер онлайн
Оригинальный сценарий фильма сможет заинтриговать любого поклонника Агаты Кристи.
"Таинственная река" (2003)
Триллер в стиле неонуар рассказывает о трех друзьях – Джимми, Дэвиде и Шоне, которых связывает общая ужасная история из детства. Когда они повзрослели, то перестали общаться. Но уже через 30 лет происходит трагедия: старшую дочь Джимми убивают. За дело берется Шон, а подозрение падает на Дэвида.
"Таинственная река": смотрите трейлер онлайн
В этом фильме собрано сразу несколько тайн, которые нужно разгадывать одну за другой, чтобы дойти до главного секрета. Напряжение накапливается на протяжении сюжета, что ведет персонажей к точке невозврата.