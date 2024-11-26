Агата Кристи – писательница, известна своими запутанными историями, которых годами адаптируют к большому и малому экрану. Ее произведения повлияли на многих авторов и режиссеров. 24 Канал собрал мистические триллеры, которые понравятся тем, кто любит Агату Кристи.

Обратите внимание 5 топовых детективных сериалов, которые можно посмотреть на Netflix

"Достать ножи" (2019)

Фильм рассказывает об эксцентричном детективе, которого привлекают для расследования загадочной смерти известного писателя. Детектив не сомневается в том, что убийцей является кто-то из семьи писателя, у которого были правдоподобные мотивы для преступления.

"Достать ножи": смотрите трейлер онлайн

Вдохновением для ленты стали произведения Агаты Кристи. В "Ножах наголо" подобная структура сюжета с неожиданными поворотами и современными деталями.

"Лофт" (2014)

5 женатых друзей хотят разнообразить свою сексуальную жизнь и снимают лофт, где по очереди изменяют своим женам. Веселье заканчивается, когда в лофте находят труп девушки со следами насильственной смерти. Становится очевидным, что убийца – один из пятерки.

"Лофт": смотрите трейлер онлайн

Это маргинальный эротический триллер с неоднозначными отзывами, но большим количеством мистики, загадок и неожиданным финалом.

"Полуночная жара" (1967)

В небольшом городе происходит убийство богатого бизнесмена. Заместитель шерифа арестовывает темнокожего, у которого находит большую сумму денег. Но этот человек оказывается полицейским и детективом. Шериф и подозреваемый объединяются для расследования кровавого преступления.

"Полуночная жара": смотрите трейлер онлайн

В этом фильме четко продуманный сюжет, напоминающий произведения Агаты Кристи. А каждый персонаж играет важную роль.

"Игра на вылет" (1972)

Автор детективных романов Эндрю Вайк приглашает в свое роскошное поместье любовника его жены, Майло Тиндла. У Эндрю есть необычное предложение – он готов отказаться от жены, потому что уже давно знает об их романе. Мужчина предлагает любовнику инсценировать преступление, чтобы получить страховку, а Майло продал бы украденное и обеспечил любимую.

"Игра на вылет": смотрите трейлер онлайн

Оригинальный сценарий фильма сможет заинтриговать любого поклонника Агаты Кристи.

"Таинственная река" (2003)

Триллер в стиле неонуар рассказывает о трех друзьях – Джимми, Дэвиде и Шоне, которых связывает общая ужасная история из детства. Когда они повзрослели, то перестали общаться. Но уже через 30 лет происходит трагедия: старшую дочь Джимми убивают. За дело берется Шон, а подозрение падает на Дэвида.

"Таинственная река": смотрите трейлер онлайн

В этом фильме собрано сразу несколько тайн, которые нужно разгадывать одну за другой, чтобы дойти до главного секрета. Напряжение накапливается на протяжении сюжета, что ведет персонажей к точке невозврата.