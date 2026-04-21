Украинский актер, обожаемый зрителями, покоряет Голливуд и сыграет в фильме Netflix

Известный украинский актер Александр Рудинский приобщается к Голливуду. Он снимается в киноадаптации от Netflix.

А именно станет частью экранизации культового аниме "Гандам" . Об этом стало известно из публикации Netflix в соцсети X.

Рудинский снимется в экранизации аниме "Гандам": что известно?

Александр Рудинский указан в списке актеров этой известной японской франшизы о гигантских роботах. Он сыграет в одной ленте вместе со звездой сериала "Эйфория" Сидни Суини и Джейсоном Айзексом. Об этом также говорится на сайте Netflix Tudum.

В актерский состав также вошли и другие известные актеры: Ноа Сентинео, Джексон Уайт, Джейвон Уолтон, Майкл Мандо, Джемма Чуа-Тран, Шиоли Куцуна, Нонсо Анозие, Ида Брук.



Актеры сериала "Гандам" / Фото Netflix

Сеть уже буквально взорвалась от этой новости. Пользователи поздравляют Александра Рудинского и отмечают, что такой уровень успеха он действительно заслужил.

Что интересно знать о "Гандам"?

"Гандам" – одна из самых известных японских аниме-франшиз, история которой началась в 1979 году. В этом проекте гигантские роботы выступают как военная техника, а сюжет сосредоточен на войнах и политических конфликтах.

В каких еще международных проектах снимался Рудинский?

Александр Рудинский уже не впервые участвует в масштабных международных проектах. В его фильмографии – ленты "Камень, ножницы, бумага", "Декамерон" и другие.

Зрителям он также известен как актер театра и кино, в частности по сериалам "Первые ласточки" и "Возвращение". Кроме того, Рудинский является актером Национального академического драматического театра имени Ивана Франко в Киеве, где задействован во многих успешных спектаклях.