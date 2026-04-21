Український актор, якого обожнюють глядачі, підкорює Голлівуд й зіграє у фільмі Netflix

Відомий український актор Олександр Рудинський долучається до Голлівуду. Він знімається в кіноадаптації від Netflix.

А саме стане частиною екранізації культового аніме "Ґандам" . Про це стало відомо з публікації Netflix у соцмережі X.

Рудинський зніметься в екранізації аніме "Ґандам": що відомо?

Олександр Рудинський зазначений у списку акторів цієї відомої японської франшизи про гігантських роботів. Він зіграє в одній стрічці разом із зіркою серіалу "Ейфорія" Сідні Свіні та Джейсоном Айзексом. Про це також йдеться на сайті Netflix Tudum.

До акторського складу також увійшли й інші відомі актори: Ноа Сентінео, Джексон Вайт, Джейвон Волтон, Майкл Мандо, Джемма Чуа-Тран, Шіолі Куцуна, Нонсо Анозіє, Іда Брук.



Актори серіалу "Гандам" / Фото Netflix

Мережа вже буквально вибухнула від цієї новини. Користувачі вітають Олександра Рудинського та зазначають, що такий рівень успіху він справді заслужив.

Що цікаво знати про "Ґандам"?

"Ґандам" – одна із найвідоміших японських аніме-франшиз, історія якої розпочалася у 1979 році. У цьому проєкті гігантські роботи виступають як військова техніка, а сюжет зосереджений на війнах і політичних конфліктах.

У яких ще міжнародних проєктах знімався Рудинський?

Олександр Рудинський уже не вперше бере участь у масштабних міжнародних проєктах. У його фільмографії – стрічки "Камінь, ножиці, папір", "Декамерон" та інші.

Глядачам він також відомий як актор театру й кіно, зокрема за серіалами "Перші ластівки" та "Повернення". Крім того, Рудинський є актором Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка в Києві, де задіяний у багатьох успішних виставах.