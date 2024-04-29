Великая война изменила жизнь каждого украинца. Кино 24 расскажет, где сейчас Александр Соколов.

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Где сейчас Александр Соколов

С начала полномасштабной войны актер сразу отреагировал на это, что происходит в его стране. Он выразил огромную благодарность украинским Силам обороны за защиту Украины.

Это как один большой страшный сон. Хотелось бы проснуться. Слезы на глазах, когда я читаю о героических поступках наших людей. Космических масштабов смелости Вооруженные Силы Украины! Невероятный Президент! Мои друзья делающие тыловую оборону, посты, призывы. Друзья участвуют в Территориальной обороне. Друзья делающие обращение к российским коллегам. Все те, кто поддерживают материально ВСУ. Моих родных и близких, что мы все вместе,

– написал в первые дни актер.

Александр Соколов на своей странице часто распространял собрание для раненых и на нужды ВСУ и продолжает это делать по сей день.

Актер во время полномасштабного вторжения снялся в сериале "Круг заблуждения". Это его первая работа на площадке после полномасштабного вторжения.

Да, первая (киноработа, в которой снялся с начала великой войны), а потому очень странные ощущения. В первый съемочный день была только одна сцена, и у меня не было времени привыкнуть к процессу. К тому же съемки были в квартире, в которой мы снимали последний проект до начала полномасштабного вторжения,

– поделился впечатлениями Соколов.

Также в течение этого времени актер дебютировал как режиссер.

Спектакль "Одинокий Запад" по тексту Мартина Макдоны является режиссерским дебютом актера Александра Соколова. Актер получил возможность реализовать постановку на сцене Театра на левом берегу.