Велика війна змінила життя кожного українця. Кіно 24 розповість, де зараз Олександр Соколов.

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Де зараз Олександр Соколов

З початку повномасштабної війни актор одразу відреагував на те, що відбувається в його країні. Він висловив велику вдячність українським Силам оборони за захист України.

Це ніби один великий страшний сон. Хотілося б прокинутись. Сльози на очах коли я читаю про героїчні вчинки наших людей. Космічних масштабів сміливості Збройні Сили Ураїни! Неймовірний Президент! Мої друзі які роблять тилову оборону, пости, заклики. Друзі які у Територіальній обороні. Друзі які роблять звернення до російських колег. Всі ті хто підтримують матеріально ЗСУ. Моїх рідних і близьких, що ми всі разом,

– написав в перші дні актор.

Олександр Соколов на своїй сторінці часто поширював збори для поранених та на потреби ЗСУ та продовжує це робити по сьогодні.

Актор під час повномасштабного вторгнення знявся в серіалі "Коло омани". Це його перша робота на майданчику після повномасштабного вторгнення.

Так, перша (кіноробота, в якій знявся від початку великої війни), а тому дуже дивні відчуття. У перший знімальний день була лише одна сцена, і в мене не було часу звикнути до процесу. До того ж зйомки були у квартирі, в якій ми знімали останній проєкт до початку повномасштабного вторгнення,

– поділився враженнями Соколов.

Також протягом цього часу актор дебютував як режисер.

Вистава "Самотній Захід" за текстом Мартіна Макдони є режисерським дебютом актора Олександра Соколова. Актор отримав можливість втілити постановку на сцені Театру на лівому березі.