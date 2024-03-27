Актриса выступила в роли продюсера фильма "Первый ряд", который рассказывает о танцовщиках украинского балета и их путешествие во время войны России против Украины. В этой ленте снялся Александр Терен.

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Александр Терен рассказал о Саре Джессике Паркер

Терен признался, что лично общался с актрисой Сарой Джессикой Паркер, которая известна миру из фильма "Секс и город" и поделился, что их разговор был очень легким и непринужденным.

Все было довольно просто, никакого пафоса, никакой охраны. Она просто пришла к нам, мы посидели, поговорили. О том, как дела вообще, о семье, о том, что в Украине. Она благодарила за многое, ей понравился фильм, и я ей импонирую,

– рассказал он.

Интервью Александр Терена: смотрите видео

Кроме того, Александр рассказал, что она открыто заявляла, что поддерживает Украину и хочет, чтобы этот фильм побудил людей изменить свое отношение к войне в Украине.

Фильм "Первый ряд": что известно

Также Терен поделился деталями создания документального фильма "Первый ряд". Говорит, что уже представлен тизер. Сама же Сара Джессика Паркер видит в ленте не возможность хорошо заработать, а совсем другие, благородные цели.

Она сказала: "Я не имею отношения к фильму, все делали режиссеры, актеры. Я просто хочу, чтобы эту работу увидели, моя задача – сделать эту ленту известной". Конечно, может есть какие-то финансовые мотивы, но я не думаю, что этот фильм как-то изменит ее финансовое положение. Она открыто заявляла, что поддерживает Украину,

– объяснил Александр.

Фильм "Первый ряд" снял режиссер Мириам Гуттман. В нем рассказывается история группы украинских балетных танцовщиков, которых эвакуировали после начала полномасштабной войны России в Украине. Они создали балетную труппу под названием United Ukrainian Ballet.

Одним из центральных персонажей фильма станет украинский военный Александр Терен, который потерял обе ноги во время боев за Харьковскую область. Он присоединился к труппе, участвуя в одной из ее постановок – балете "Жизель". Фильм расскажет о сотрудничестве мастера балета труппы Александра Ратманского и украинского военного, который танцевал на протезах.