Акторка виступила в ролі продюсера фільму "Перший ряд", який розповідає про танцівників українського балету та їхню подорож під час війни Росії проти України. У цій стрічці знявся Олександр Терен.

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Олександр Терен розповів про Сару Джессіку Паркер

Терен зізнався, що особисто спілкувався з акторкою Сарою Джессікою Паркер, яка відома світу зі стрічки "Секс і місто" і поділився, що їхня розмова була дуже легкою і невимушеною.

Все було досить просто, ніякого пафосу, ніякої охорони. Вона просто прийшла до нас, ми посиділи, поговорили. Про те, як справи взагалі, про сім'ю, про те, що в Україні. Вона дякувала за багато чого, їй сподобався фільм, і я їй імпоную,

– розказав він.

Інтерв'ю Олександр Терена: дивіться відео

Окрім того, Олександр розповів, що вона відкрито заявляла, що підтримує Україну і хоче, щоб цей фільм спонукав людей змінити своє ставлення до війни в Україні.

Фільм "Перший ряд": що відомо

Також Терен поділився деталями створення документального фільму "Перший ряд". Каже, що уже представлено тизер. Сама ж Сара Джессіка Паркер вбачає у стрічці не можливість добре заробити, а зовсім інші, благородніші цілі.

Вона сказала: "Я не маю відношення до фільму, все робили режисери, актори. Я просто хочу, щоб цю роботу побачили, моє завдання – зробити цю стрічку відомою". Звичайно, може є якісь фінансові мотиви, але я не думаю, що цей фільм якось змінить її фінансове становище. Вона відкрито заявляла, що підтримує Україну,

– пояснив Олександр.

Фільм "Перший ряд" зняв режисер Міріам Гуттман. У ньому розповідається історія групи українських балетних танцівників, яких евакуювали після початку повномасштабної війни Росії в Україні. Вони створили балетну трупу під назвою United Ukrainian Ballet.

Одним з центральних персонажів фільму стане український військовий Олександр Терен, який втратив обидві ноги під час боїв за Харківщину. Він приєднався до трупи, бравши участь в одній з її постановок – балеті "Жизель". Фільм розповість про співпрацю майстра балету трупи Олександра Ратманського та українського військового, який танцював на протезах.