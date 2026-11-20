Украинский боксер, который уже успел поработать с Дуэйном Джонсоном, признался, что актерская работа ему очень понравилась. И, похоже, дело может не ограничиться одним фильмом.

В интервью Bet It Drives Show Усик рассказал об опыте съемок в голливудской спортивной драме "Незламний" (The Smashing Machine) и признался, что еще в юности мечтал об актерской карьере.

Усик мог стать актером вместо боксера

Как оказалось, в школьные годы будущий чемпион мира хотел поступить в театральное учебное заведение. Однако спортивные успехи внесли свои коррективы: Усик выиграл юниорский чемпионат Украины и в итоге выбрал физическое воспитание.

Теперь спортсмен не исключает возможности вернуться к давней мечте. Более того, он уже задумывается о занятиях по актерскому мастерству.

По словам Усика, у него есть друзья среди актеров, и он хотел бы посещать занятия в театре или других творческих учреждениях, чтобы лучше освоить профессию.

Особенно приятные впечатления у украинца остались после работы над фильмом "Незламний", в котором главную роль сыграл Дуэйн "Скала" Джонсон.

Мне, кстати, очень понравился этот опыт. Я немного кайфовал, посмотрел, как все происходит, – признался Усик.

В то же время боксер подчеркнул, что популярность в спорте еще не гарантирует успеха в кино. По его убеждению, актерское мастерство необходимо развивать так же упорно, как и любой другой профессиональный навык.

В каком фильме снялся Александр Усик

Напомним, в спортивной биографической драме "Незламний" украинский чемпион сыграл легендарного бойца смешанных единоборств Игоря Вовчанчина.

Фильм режиссера Бенни Сафди рассказывает историю американского спортсмена Марка Керра, которого сыграл Дуэйн Джонсон. Лента посвящена не только его спортивным победам, но и личным трудностям, а также борьбе с зависимостью.

В фильме также снялась Эмили Блант. А сам Усик получил возможность не просто побывать на голливудской съемочной площадке, но и продемонстрировать свои боевые навыки перед камерами.