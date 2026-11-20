В інтерв'ю Bet It Drives Show Усик розповів про досвід зйомок у голлівудській спортивній драмі "Незламний" (The Smashing Machine) та зізнався, що ще в юності мріяв про акторську кар'єру.

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Усик міг стати актором замість боксера

Як виявилося, у шкільні роки майбутній чемпіон світу хотів вступити до театрального навчального закладу. Однак спортивні успіхи внесли свої корективи: Усик виграв юніорський чемпіонат України та зрештою обрав фізичне виховання.

Тепер спортсмен не відкидає можливості повернутися до давньої мрії. Ба більше, він уже замислюється над уроками акторської майстерності.

За словами Усика, він має друзів серед акторів і хотів би відвідувати заняття в театрі або інших творчих закладах, щоб краще опанувати професію.

Особливо приємні враження в українця залишилися після роботи над фільмом "Незламний", у якому головну роль зіграв Двейн "Скеля" Джонсон.

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Мені, до речі, дуже сподобався цей досвід. Я трохи кайфонув, подивився, як усе відбувається, – зізнався Усик.

Водночас боксер наголосив, що популярність у спорті ще не гарантує успіху в кіно. На його переконання, акторську майстерність необхідно розвивати так само наполегливо, як і будь-яку іншу професійну навичку.

У якому фільмі знявся Олександр Усик

Нагадаємо, у спортивній біографічній драмі "Незламний" український чемпіон зіграв легендарного бійця змішаних єдиноборств Ігоря Вовчанчина.

Фільм режисера Бенні Сафді розповідає історію американського спортсмена Марка Керра, якого втілив Двейн Джонсон. Стрічка присвячена не лише його спортивним перемогам, а й особистим труднощам та боротьбі із залежністю.

У фільмі також зіграла Емілі Блант. А сам Усик отримав можливість не просто побувати на голлівудському майданчику, а й продемонструвати свої бойові навички перед камерами.