Ужасный инцидент произошел в субботу, 24 июня. Группа незнакомцев напала на Александра после представления украинской версии известной ирландской пьесы "Переводы" в театре Abbey Theatre.

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В Дублине жестоко избили украинского актера

После избиения актера доставили в больницу и наложили несколько швов на лицо. На фото ниже Александр сидит окровавленным с укутанной головой в карете скорой помощи.

Анастасия Павленко, которая является помощником директора по международной деятельности Национального театра имени Леси Украинки, рассказала, как это все произошло: "Александр стоял у Abbey Theatre после нашего последнего спектакля. Он курил у центрального входа, и группа людей пыталась вытащить сигарету изо рта и забрать пачку сигарет".

По словам Анастасии, Александр попытался за ними пойти и сказал: "Это мои сигареты, что вы делаете?", – но группа людей стала избивать его бутылкой.

Они разбили ему бутылку об голову… Еще какая-нибудь девушка его кусала. Их было пятеро, двое мужчин и три женщины,

– поделилась Анастасия.



Александра Грекова сильно избили после спектакля в Дублине / Irish Mirror

Когда ее спросили, как все чувствовали себя после нападения, Анастасия объяснила: "Мы все удивлены, потому что думали, что Дублин хорош, но иногда дерьмо случается, это жизнь. Мы счастливы, что он (Александр – 24 Канал) жив".

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Анастасия сказала, что не была свидетелем нападения, но видела актера сразу после нападения. "Я увидела кровь и дыру в его голове, поэтому была в шоке, я волновалась за него. Это был плохой способ закончить наши шоу в Ирландии".

Анастасия дополнила, что полиция и скорая приехали довольно быстро, все были добрыми и готовыми помочь. На вопрос, как сейчас чувствует себя Александр, она сказала: "Неплохо, пьет обезболивающее. С ним все хорошо, но у него огромные раны на лице".

Александр Греков получил сильные раны на голове и лице / Irish Mirror

После спектакля в Дублине, украинские актеры вернулись домой в Киев. В столице Ирландии они поставили 7 спектаклей "Переводы", написанные ирландским драматургом Брайаном Фрилом и впервые исполненные еще в 1980 году. Шоу в Дублине было на украинском языке, а билеты на украинских переселенцев стоили 5 евро.

Примечательно, что украинскую версию "Переводов" Национального академического драматического театра имени Леси Украинки впервые показали в украинской столице прошлого октября.