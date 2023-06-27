Жахливий інцидент стався в суботу, 24 червня. Група незнайомців напали на Олександра після вистави української версії відомої ірландської п’єси "Переклади" у театрі Abbey Theatre.

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У Дубліні жорстоко побили українського актора

Після побиття, актора доправили до лікарні та наклали декілька швів на обличчя. На фото нижче Олександр сидить закривавленим із закутаною головою в кареті швидкої допомоги.

Анастасія Павленко, яка є помічником директора з міжнародної діяльності Національного театру імені Лесі Українки, розповіла, як це все сталося: "Олександр стояв біля Abbey Theatre після нашої останньої вистави. Він курив біля центрального входу, і група людей намагалася витягти сигарету з рота та забрати пачку сигарет".

За словами Анастасії, Олександр спробував за ними піти й сказав: "Це мої сигарети, що ви робите?", – але група людей почала бити його пляшкою.

Вони розбили йому пляшку об голову… Ще якась дівчина його кусала. Їх було п'ятеро, двоє чоловіків і три жінки,

– поділилася Анастасія.



Олександра Грекова сильно побили після вистави у Дубліні / Irish Mirror

Коли її запитали, як усі почувалися після нападу, Анастасія пояснила: "Ми всі здивовані, тому що думали, що Дублін гарний, але іноді лайно трапляється, це життя. Ми щасливі, що він (Олександр – 24 Канал) живий".

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Анастасія сказала, що не була свідком нападу, але бачила актора відразу після нападу. "Я побачила кров і діру в його голові, тому була шокована, я хвилювалася за нього. Це був поганий спосіб закінчити наші шоу в Ірландії".

Анастасія доповнила, що поліція та швидка приїхали досить швидко, усі були добрими та готовими допомогти. На запитання, як зараз почувається Олександр, вона сказала: "Непогано, п'є знеболювальне. З ним все гаразд, але у нього величезні рани на обличчі".

Олександра Грекова отримав сильні рани на голові та обличчі / Irish Mirror

Після вистави в Дубліні, українські актори повернулися додому, до Києва. У столиці Ірландії вони поставили 7 вистав "Переклади", які були написані ірландським драматургом Браяном Фрілом і вперше виконані ще в 1980 році. Шоу в Дубліні було українською мовою, а квитки для українських переселенців коштували 5 євро.

Цікаво, що українську версію "Перекладів" Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки вперше показали в українській столиці минулого жовтня.