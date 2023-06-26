Актор Езра Міллер став відомим на початку 2010-х років завдяки своїм ролям у фільмах "Щось не так з Кевіном" (2011 рік) режисера Лінн Ремсі та "Добре бути тихонею" (2012 рік) Стівена Чбоскі. Як повідомляє 24 Канал, 2016 році Флеш з'явився на екранах у фільмі "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості", який став першим блокбастером, де актор зіграв цю супергеройську роль.

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Езра Міллера звинуватили у переслідуванні дітей та інших злочинах

16 червня вийшов сольний фільм про Флеша, але студія Warner Bros. майже повністю видалила Міллера з промокампанії фільму. Актора звинувачують у збройних нападах на людей та "неоднозначних діях з підлітками". Влітку 2022 року Міллер заявив про свої психологічні проблеми та процес лікування.

"Флеш": дивіться трейлер фільму

2011 року у Міллера знайшли 20 грамів марихуани – це було перше публічне правопорушення актора. Майбутньому виконавцю ролі Флеша висунули звинувачення у дрібному хуліганстві та виписали штраф 600 доларів. Самі Міллер в інтерв'ю New York Magazine згадував цей момент так: "Нема сенсу приховувати, що я курю траву. Це нешкідлива рослинна речовина, яка лише посилює сенсорне сприйняття". З того часу Міллер ще кілька разів опинялися в центрі уваги.

В Ісландії на зйомках фільму "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора" Міллера всюди супроводжував Джаспер Янг Беар – 55-річний шаман із Північної Дакоти, духовний наставник актора. "Джаспер казав Езрі, що він наступний месія. І що масони послали до них демонів, щоб убити", – розповів інший свідок того, що відбувається в будинку Міллера в інтерв'ю Vanity Fair. За його версією, актор називав себе то Ісусом, то дияволом.

У квітні 2020 року у твіттері з'явилося відео з бару в Рейк'явіку, де Міллер душить дівчину та штовхає її на підлогу. Після бійки Міллера вигнали з закладу.

Того ж року, але вже на півночі Ісландії, Міллер орендував частину готелю, де записували альбом місцеві музиканти. За даними BBC, там актор шість днів зустрічався з дівчатами, зокрема неповнолітніми, та займався з ними сексом. У інтерв'ю одна з 18-річних дівчат анонімно розповіла, що Міллер "сильно маніпулював", а також "спотворив й перевернув все, що вона знала про цей світ".



Езра Міллер / Фото з інстаграму актора

У січні 2022 року погрози від Міллера отримав ку-клукс-клан із Північної Кароліни. На відео в інстаграмі актор запропонував представникам ультраправої терористичної організації "накласти на себе руки", інакше "ми зробимо це замість вас". Чому Езра вирішив записати це відео і як відреагували на нього люди з ку-клукс-клану, невідомо.

19 квітня гавайська поліція заарештувала Міллера – цього разу актор кинув стільцем у дівчину. Езру відпустили з в'язниці о четвертій годині ранку того ж дня до подальшого розслідування та суду.

На початку червня 2022-го року батьки 18-річної трансдівчини Гібсон Айрон Айз звинуватили Міллера у переслідуванні їхньої дитини, яке, за їхніми словами, тривало протягом шести років – відколи дівчинці виповнилося дванадцять. За їхніми словами, актор та Гібсон разом брали участь у протестах проти будівництва нафтопроводу Dakota Access на території індіанської резервації Стендінг-Рок. Коли дівчинці було чотирнадцять, Міллер запросили її на зйомки першої частини "Фантастичних звірів".

Батьки заявили, що актор нібито намагався спати з їхньою дитиною в одному ліжку, давав їй алкоголь та наркотики. За словами сімейної пари, через Міллера дочка покинула навчання. У той період її права водія та банківські картки зникли, а на тілі з'явилися гематоми.

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16 червня того ж року видання The Daily Beast опублікувало історію американки та її небінарної 12-річної дитини, які зустріли Міллера в гостях у друзів у лютому 2022 року у Массачусетсі. На акторі того вечора був бронежилет. Спочатку все йшло спокійно, але коли співрозмовниця The Daily Beast жартома назвала друзів "своїм племенем", Міллер почав кричати, що це апропріація індіанської культури, після чого артист розстебнув куртку, під якою був пістолет, і сказав: "Через такі розмови можна потрапити в дуже неприємну ситуацію".

На початку січня 2023 року стало відомо, що майже всі звинувачення проти Міллера були вирішені у позасудовому порядку. Невідомо, чи домовлялися представники актора з постраждалими про такий результат та на яких умовах. У суді актора похвалили за те, що він лікується, і засудили лише до року умовно та штрафу 500 доларів за злом сусідського будинку у Вермонті та крадіжку алкоголю.

Більшість цих інцидентів сталися між 2020 та 2022 роками. Троє друзів Міллера, які знайомі з актором понад 10 років, пов'язували його поведінку з кризою, що може бути спричинена розлученням його батьків у 2019 році. Однак представник Міллера спростував цю версію та заявив, що поведінка актора пов'язана з "складними проблемами, що виникли внаслідок стресу". Батько та мати Езри відмовилися спілкуватися з журналістами.

Езра Міллер / Vox