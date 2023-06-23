Захар Шардін взяв участь в одному з епізодів серіалу під назвою "Космічні двері". У серії, молодий діджей на ім'я Максим, якого виконав Шадрін, стає центральним персонажем. Його герой нарешті отримує американську візу, але незабаром з'ясовує, що це не розв'язує всі його проблеми.

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Український актор Захар Шардін може отримати Еммі

За інформацією видання Awards Daily, Шадрін приїхав на зйомки серіалу всього за два тижні до початку повномасштабної війни Росії проти України. У своєму інтерв'ю він розповів, що він почав займатися акторською справою в 14 років, коли приєднався до театральної студії.

"Як почати? Мені 23 роки і я народився на півдні України в родині військового. Щойно я переїхав до Сполучених Штатів, всього за два тижні до початку війни в Україні", – зазначив Шадрін.

Захар Шардін якраз був на знімальному майданчику, коли почалася війна. "Моя подруга поширювала тривожні чутки про війну, і через кілька годин підтвердилося, що все справді почалося. Було важко повірити в це", – зізнався актор.

Батьки актора спочатку не підтримували бажання Захара обрати акторську професію. Проте згодом змінили свою думку і гордяться сином. До того ж після новини, що Захар став першим українським актором, якого висунули на номінацію на Еммі.

"Я високо ціную можливість бути одним з представників української культури у світі... Сьогодні, коли мільйони українців розсіяні по всьому світу, кожен з нас зобов'язаний гордо нести свою культурну спадщину. Важливо захищати нашу унікальну українську ідентичність і не дозволяти вважати нас просто частиною Росії або пострадянського простору", – сказав він.

Бути першим українським актором, представленим на премії Еммі, – це величезна честь і можливість показати світові, що Україна насичена видатними, працьовитими та талановитими людьми. Ми заслуговуємо визнання та гідне місце на міжнародній культурній арені як вільна і незалежна, різноманітна, талановита нація,

– розповів Шадрін.

Зараз актор бажає Україні якнайшвидшої перемоги, проте не може відповісти, чи в безпеці його батьки. "Важко відповісти. Вони не перебувають на передовій, але знаходяться в Україні, тому ще не можна сказати, що вони в безпеці", – підсумував актор.

Окрім серіалу "Маленька Америка", Захар зіграв у таких фільмах: "Часовня", "Останній найманець" та "Кімната Батіка".



Захар Шардін / Фото з фейсбуку актора