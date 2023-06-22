Незалежно від того, чи шукаєте ви екшн, комедію, драму, фантастику, фентезі, анімацію, жахи чи документальні фільми, ми запропонуємо 7 найцікавіших проєктів, які варто переглянути вже сьогодні. Зберігайте добірку і переглядайте!

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7 найкращих фільмів Netflix, які варто подивитися

RRR, 2022 рік

Індійський блокбастер режисера С. С. Раджамулі, який цього року отримав премію Оскар у категорії "Найкраща пісня". Це історія про двох легендарних революціонерів та їхню подорож далеко від дому, перш ніж вони почали боротьбу за свою країну у 1920-х роках. Деякі сцени з фільму знімали у Києві.

RRR: дивіться трейлер

"Рейд: Спокута", 2011 рік

Спецназівці отримали завдання проникнути у багатоповерховий будинок, розташований в серці нетрів Джакарти, і заарештувати наркобарона, якого охороняє сильно озброєна група головорізів. Операція повинна пройти непомітно, але непередбачувана пригода порушує плани правоохоронців. Тепер вони опиняються безпорадними й не мають куди втекти. Перед ними стоїть 30 поверхів пекла, де кожен невірний крок може коштувати життя. Війна за правила підійшла до кінця і тільки найсильніші зможуть вижити.

"Рейд: Спокута": дивіться трейлер

"Якби Біл-стріт могла заговорити", 2018 рік

19-річна Тіш планує одружитися з 22-річним скульптором Фонні. Вони насолоджуються моментом підготовки до свого весілля, таємничо очікуючи народження дитини. Але раптово Фонні стикається з обвинуваченням у зґвалтуванні Вікторії, юної жінки з Пуерто-Рико.

"Якби Біл-стріт могла заговорити": дивіться трейлер

"Як позбутися хлопця за 10 днів", 2003 рік

У сюжеті фільму йдеться про журналістку Енді Андерсон, яка отримує з журналу редакційне завдання, на виконання якого у неї є лише 10 днів. Їй ставиться в обов'язок написати статтю про те, що вигадують жінки для того, щоб позбутися від чоловіка, коли вони його більше не хочуть бачити поруч.

"Як позбутися хлопця за 10 днів": дивіться трейлер

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"Полювання на диких людей", 2016 рік

Ріккі Бейкер – хуліган, який виріс у сиротинці. Пола Голл, співробітниця соціальної служби, вирішує перевезти хлопця в сільську місцевість, де Белла та її чоловік Гек погоджуються прийняти його. Проте, коли Белла раптово померла, а соціальний захист вирішив забрати Ріккі назад, хлопець втікає у густий новозеландський ліс. Гек відправляється в його пошуки, а Пола, що охоплена божевіллям, переконана, що чоловік вбив дружину й викрав підлітка. Вона оголошує національне полювання на двох бігунів.

"Полювання на диких людей": дивіться трейлер

"Ножі наголо: Скляна цибуля", 2022 рік

Кіноактор Едвард Нортон грає Майлза Брона, мільярдера-технаря, який далеко не такий геніальний, як він думає. Щороку він збирає свою компанію – групу людей, які самовдоволено називають себе "Руйнівниками" – для розкішного відпочинку на вихідних. Цього разу він відправив їм усім багатошарові коробки-головоломки, відкривши які, вони отримують запрошення до Скляної цибулі. Аби розгадати таємницю вбивства, до друзів долучається детектив Бенуа Бланк. А далі починається найцікавіше.

"Ножі наголо: Скляна цибуля": дивіться трейлер

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"Тік-Так… Бум!", 2021 рік

У світі театру молодий і талановитий композитор наближається до свого 30-річчя. Поки годинник цокає, він прагне створити щось надзвичайне, орієнтуючись у складнощах любові та дружби. Чи зможе він досягти величі, поки не пізно?

"Тік-Так… Бум!": дивіться трейлер