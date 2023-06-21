Від напруженої драми до захопливих комедій – на Netflix кожен знайде щось для себе. Наприклад, за період від 12 до 18 червня в Україні найбільше переглядали пригодницький бойовик "Евакуація 2" та 6 сезон серіалу "Чорне дзеркало". У списку найпопулярніших фільмів також опинилася українська стрічка Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург", повідомляє 24 Канал.
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Найпопулярніші фільми на Netflix
Минулого тижня українці найчастіше переглядали новий фільм з Крісом Гемсвортом "Евакуація 2". Він ґрунтується на графічному романі Ciudad Анда Паркса, Джо Руссо, Ентоні Руссо, Фернандо Леон Гонсалеса та Еріка Скіллмана.
У продовженні "Евакуації" розповідають історію найманого вбивці Тайлера Рейка, який знову вирушає на смертельну місію. Цього разу йому доручено рятувати сім'ю безжалісного грузинського злочинця. Події розгортаються в засніженому регіоні Східної Європи, створюючи особливу атмосферу.
"Евакуація 2": дивіться трейлер
Більше фільмів у рейтингу:
- "Люксембург, Люксембург", 2023 рік;
- "Співай 2", 2021 рік;
- "Евакуація", 2020 рік;
- "Стрілець", 2007 рік;
- "Ціна страху", 2002 рік;
- "Мати", 2023 рік;
- "Кров і золото", 2023 рік;
- "Червоне повідомлення", 2021 рік;
- "Роби по-своєму", 2023 рік.
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Найпопулярніші серіали на Netflix
Шостий сезон похмурої сатиричної антології журналіста Чарлі Брукера "Чорне дзеркало" вибився в лідери на Netflix серед українців. Серіал показує вплив сучасних технологій на життя людей. У 6 сезоні "Чорного дзеркала" залучений великий зірковий склад, зокрема Зазі Бітц, Джош Гартнетт, Аарон Пол, Сальма Гаєк, Енні Мерфі та інші.
"Чорне дзеркало" 6 сезон: дивіться трейлер
Більше серіалів у рейтингу:
- "Чорне дзеркало", 6 сезон;
- "Арнольд", мінісеріал;
- "Фубар", 1 сезон;
- "Нічний агент", 1 сезон;
- "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів", 1 сезон;
- "Я ніколи не...", 4 сезон;
- "Цілую, Кітті", 1 сезон;
- "Чорне дзеркало", 1 сезон;
- "Чорне дзеркало", 5 сезон;
- "Наша планета ІІ", 2 сезон.
Нагадаємо, виробництво 3 сезону "Бріджертонів" вже розпочалося. Продовження розкаже історію кохання Пенелопи Фезерінгтон (леді Вістлдаун) та Коліна Бріджертона.