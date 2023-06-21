От напряженной драмы до увлекательных комедий – на Netflix каждый найдет что-нибудь для себя. Например, за период с 12 по 18 июня в Украине больше всего просматривали приключенческий боевик "Эвакуация 2" и 6 сезон сериала "Черное зеркало". В списке самых популярных фильмов оказалась украинская лента Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург", сообщает 24 Канал.
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Самые популярные фильмы на Netflix
На прошлой неделе украинцы чаще всего просматривали новый фильм с Крисом Гемсвортом "Эвакуация 2". Он основывается на графическом романе Ciudad Анда Паркса, Джо Руссо, Энтони Руссо, Фернандо Леон Гонсалес и Эрика Скиллмана.
В продолжении "Эвакуации" рассказывают историю наемного убийцы Тайлера Рейка, который снова отправляется на смертельную миссию. В этот раз ему поручено спасать семью безжалостного грузинского преступника. События разворачиваются в заснеженном регионе Восточной Европы, создавая особую атмосферу.
"Эвакуация 2": смотрите трейлер
Больше фильмов в рейтинге:
- "Люксембург, Люксембург", 2023;
- "Пой 2", 2021 год;
- "Эвакуация", 2020 год;
- "Стрелец", 2007 год;
- "Цена страха", 2002 год;
- "Мать", 2023 год;
- "Кровь и золото", 2023 год;
- "Красное сообщение", 2021 год;
- "Делай по-своему", 2023 год.
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Самые популярные сериалы на Netflix
Шестой сезон мрачной сатирической антологии журналиста Чарли Брукера "Черное зеркало" выбился в лидеры на Netflix среди украинцев Сериал показывает влияние современных технологий на жизнь людей. В 6 сезоне "Черного зеркала" привлечен большой звездный состав, в том числе Зази Битц, Джош Гартнетт, Аарон Пол, Сальма Гаек, Энни Мерфи и другие.
"Черное зеркало" 6 сезон: смотрите трейлер
Больше сериалов в рейтинге:
- "Черное зеркало", 6 сезон;
- "Арнольд", минисериал;
- "Фубар", 1 сезон;
- "Ночной агент", 1 сезон;
- "Королева Шарлотта: История Бриджертонов", 1 сезон;
- "Я никогда не...", 4 сезон;
- "Целую, Китти", 1 сезон;
- "Черное зеркало", 1 сезон;
- "Черное зеркало", 5 сезон;
- "Наша планета ІІ", 2 сезон.
Напомним, производство 3 сезона "Бриджертонов" уже началось. Продолжение расскажет историю любовь Пенелопы Фезерингтон (леди Уистлдаун) и Колина Бриджертона.