От напряженной драмы до увлекательных комедий – на Netflix каждый найдет что-нибудь для себя. Например, за период с 12 по 18 июня в Украине больше всего просматривали приключенческий боевик "Эвакуация 2" и 6 сезон сериала "Черное зеркало". В списке самых популярных фильмов оказалась украинская лента Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург", сообщает 24 Канал.

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Самые популярные фильмы на Netflix

На прошлой неделе украинцы чаще всего просматривали новый фильм с Крисом Гемсвортом "Эвакуация 2". Он основывается на графическом романе Ciudad Анда Паркса, Джо Руссо, Энтони Руссо, Фернандо Леон Гонсалес и Эрика Скиллмана.

В продолжении "Эвакуации" рассказывают историю наемного убийцы Тайлера Рейка, который снова отправляется на смертельную миссию. В этот раз ему поручено спасать семью безжалостного грузинского преступника. События разворачиваются в заснеженном регионе Восточной Европы, создавая особую атмосферу.

"Эвакуация 2": смотрите трейлер

Больше фильмов в рейтинге:

"Люксембург, Люксембург", 2023;

"Пой 2", 2021 год;

"Эвакуация", 2020 год;

"Стрелец", 2007 год;

"Цена страха", 2002 год;

"Мать", 2023 год;

"Кровь и золото", 2023 год;

"Красное сообщение", 2021 год;

"Делай по-своему", 2023 год.

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Самые популярные сериалы на Netflix

Шестой сезон мрачной сатирической антологии журналиста Чарли Брукера "Черное зеркало" выбился в лидеры на Netflix среди украинцев Сериал показывает влияние современных технологий на жизнь людей. В 6 сезоне "Черного зеркала" привлечен большой звездный состав, в том числе Зази Битц, Джош Гартнетт, Аарон Пол, Сальма Гаек, Энни Мерфи и другие.

"Черное зеркало" 6 сезон: смотрите трейлер

Больше сериалов в рейтинге:

"Черное зеркало", 6 сезон;

"Арнольд", минисериал;

"Фубар", 1 сезон;

"Ночной агент", 1 сезон;

"Королева Шарлотта: История Бриджертонов", 1 сезон;

"Я никогда не...", 4 сезон;

"Целую, Китти", 1 сезон;

"Черное зеркало", 1 сезон;

"Черное зеркало", 5 сезон;

"Наша планета ІІ", 2 сезон.

Напомним, производство 3 сезона "Бриджертонов" уже началось. Продолжение расскажет историю любовь Пенелопы Фезерингтон (леди Уистлдаун) и Колина Бриджертона.