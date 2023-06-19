5 новых фильмов и сериалов, которые стоит посмотреть на Netflix на этой неделе

Среди новинок – документальный сериал "Арнольд", 6 сезон "Черного зеркала", а также украинский фильм "Люксембург, Люксембург". Узнайте больше об этих лентах и устройте себе настоящий киновечер дома.
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"Арнольд"
"Арнольд" – это документальное шоу о многогранной жизни и карьере Арнольда Шварценеггера. Сериал рассказывает о его пути от чемпиона по бодибилдингу до голливудской звезды и политика. В него вошли интервью с самим Арнольдом, Джеймсом Кэмероном, Дэнни ДеВито, Джейми Ли Кертис и Сильвестром Сталлоне.
"Арнольд": смотрите трейлер
"Люксембург, Люксембург"
"Люксембург, Люксембург" – это второй фильм украинского режиссера Антонио Лукича, известного по своему дебюту комедии "Мои мысли тихие". Главные роли в ленте "Люксембург, Люксембург" сыграли участники рэп-группы "Курган и Agregat" – братья Рамил и Амил Насировы. Их герои пытаются разобраться в своей жизни, пока в нем не появляется давно исчезнувший отец.
"Люксембург, Люксембург": смотрите трейлер
"Черное зеркало", 6 сезон
"Черное зеркало" – популярный научно-фантастический телесериал, показывающий влияние современных технологий на жизнь людей. Новый сезон сериала имеет пять серий, каждая из которых рассказывает полноценную историю. Описание всех эпизодов читайте по ссылке.
"Черное зеркало": смотрите трейлер
"Эвакуация 2"
"Эвакуация 2" – увлекательный боевик с Крисом Гемсвортом в главной роли. По сюжету, его герой получает новую важную, рискованную и опасную задачу. Побывав на грани смерти, опытный наемник Тайлер Рейк берется за новую опасную миссию: спасти из плена семью безжалостного гангстера.
"Эвакуация 2": смотрите трейлер
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"Фальшивый профиль"
"Фальшивый профиль" – пикантный сериал с Каролиной Миранда и Родольфо Саласом, в котором пылают страсти и раскрываются настоящие тайны. В центре сюжета – Камила, встречающая своего прекрасного принца в приложении для знакомств и планирующая для него сюрприз. Впрочем, вскоре рай превращается в ловушку.
"Фальшивый профиль": смотрите трейлер