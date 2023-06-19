5 нових фільмів та серіалів, які варто подивитися на Netflix цього тижня

Серед новинок на стрімінгу – документальний серіал "Арнольд", 6 сезон "Чорного дзеркала", а також український фільм "Люксембург, Люксембург". Дізнайтеся більше про ці стрічки та влаштуйте собі справжній кіновечір вдома.

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"Арнольд"

"Арнольд" – це документальне шоу про багатогранне життя та кар'єру Арнольда Шварценеггера. Серіал розповідає про його шлях від чемпіона з бодибілдингу до голлівудської зірки та політика. До нього увійшли інтерв'ю із самим Арнольдом, Джеймсом Кемероном, Денні ДеВіто, Джеймі Лі Кертіс і Сильвестром Сталлоне.

"Арнольд": дивіться трейлер

"Люксембург, Люксембург"

"Люксембург, Люксембург" – це другий фільм українського режисера Антоніо Лукіча, відомого за своїм дебютом комедії "Мої думки тихі". Головні ролі у стрічці "Люксембург, Люксембург" зіграли учасники реп-гурту "Курган і Agregat" – брати Раміл та Аміл Насірови. Їхні герої намагаються дати раду своєму життю, поки в ньому не з’являється давно зниклий батько.

"Люксембург, Люксембург": дивіться трейлер

"Чорне дзеркало", 6 сезон

"Чорне дзеркало" – популярний науково-фантастичний телесеріал, який показує вплив сучасних технологій на життя людей. Новий сезон серіалу має 5 серій, кожна з яких розповідає повноцінну історію. Опис усіх епізодів читайте за посиланням.

"Чорне дзеркало": дивіться трейлер



"Евакуація 2"

"Евакуація 2" – захопливий бойовик з Крісом Гемсвортом в головній ролі. За сюжетом, його герой отримує нове важливе, ризиковане і небезпечне завдання. Побувавши на межі смерті, досвідчений найманець Тайлер Рейк береться за нову небезпечну місію: врятувати з полону сім'ю безжального гангстера.

"Евакуація 2": дивіться трейлер

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"Фальшивий профіль"

"Фальшивий профіль" – пікантний серіал з Кароліною Мірандою та Родольфо Саласом, в якому палають пристрасті й розкриваються справжні таємниці. У центрі сюжету – Каміла, яка зустрічає свого прекрасного принца в додатку для знайомств і планує для нього сюрприз. Втім, незабаром рай перетворюється на пастку.

"Фальшивий профіль": дивіться трейлер