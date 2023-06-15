Ба більше, вже 25 червня на Netflix вийде друга частина картини "Крізь моє вікно", тож шанувальники мелодрами будуть задоволені. Як повідомляє 24 Канал, за сюжетом продовження, Арес і Ракель проведуть рік поодинці.

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5 романтичних фільмів Netflix, схожих на "Крізь моє вікно"

"Будка поцілунків", 2018 рік

Мелодрама за мотивами роману Бет Ріклз, який вона написала у 15 років, розповідає про дівчину Ель і її перший заборонений роман, що може зруйнувати справжню дружбу з її найкращим другом. Головну роль зіграла ікона 1980-х років Моллі Рінґвальд.

"Будка поцілунків": дивіться трейлер

"Пурпурові серця", 2022 рік

Пікантна й душевна мелодрама, у якій між Софією Карсон і Ніколасом Ґаліциним спалахує іскра. За сюжетом, талановита музикантка погоджується на шлюб із розрахунку з морським піхотинцем, але несподівана трагедія перетворює вдавані почуття на справжні.

"Пурпурові серця": дивіться трейлер

"Небезпечні зв’язки", 2022 рік

Романтичний фільм, який розповідає про кохання розумниці Селени. У своїй новій школі вона закохується в Трістана і не здогадується, яке жорстоке парі вклав цей поганець із королевою соціальних мереж Ванессою.

"Небезпечні зв’язки": дивіться трейлер

"Коханець леді Чаттерлей", 2022 рік

Чуттєва історія пристрасті з лауреаткою Золотого глобуса Еммою Коррін і актором Джеком О’Коннеллом, що ґрунтується на романі Д. Г. Лоуренса. У центрі сюжету – нещаслива у шлюбі леді Чаттерлей, яка зав’язує бурхливий роман і закохується до безтями в лісничого заміського маєтку її чоловіка.

"Коханець леді Чаттерлей": дивіться трейлер

"Безсоння для двох", 2022 рік

Драматичний фільм, що є екранізацією роману Сари Дессен. За сюжетом, влітку перед коледжем старанна учениця Оден зустрічає загадкового Ілая, і він допомагає їй зануритися в безтурботне підліткове життя, якого їй так не вистачало.

"Безсоння для двох": дивіться трейлер