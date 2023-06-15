24 Канал підготував добірку популярних фільмів, які точно вам сподобаються. Якщо плануєте провести атмосферний кіновечір з найближчими людьми, обирайте нижче стрічки та насолоджуйтеся!

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"Я знаю, що ви зробили минулого літа", 1997 рік

Рейтинг IMDb: 5,8

Американський молодіжний горор, що ґрунтується на однойменному романі 1973 року письменниці Лоїс Дункан. За сюжетом, після закінчення школи, двоє хлопців разом зі своїми подругами вирушили на пляж, щоб розважитися. Під час повернення додому, вони збили людину на дорозі й, щоб уникнути проблем з поліцією, вирішили позбутися тіла, кинувши його у воду. Втім, через рік одна з дівчат отримує записку: "Я знаю, що ви зробили минулого літа"...

"Я знаю, що ви зробили минулого літа": дивіться трейлер

"Нічні вогні п’ятниці", 2004 рік

Рейтинг IMDb: 7,2

Це американський драматичний серіал, що розповідає історію звичайних людей, які проживають у маленькому вигаданому містечку "Ділан" у штаті Техас. Головна увага сюжету приділяється життю міста, яке нерозривно пов’язане зі шкільною американського футбольною командою, що є символом і джерелом гордості для мешканців.

"Нічні вогні п’ятниці": дивіться трейлер

"Оселя зла", 2002 рік

Рейтинг IMDb: 6,6

"Оселя зла" – це науково-фантастичний фільм жахів 2002 року режисера Пола Андерсона, адаптація гри Resident Evil компанії Capcom. У центрі сюжету – Еліс і Рейн, які очолюють спеціальний загін, метою якого є знищення експериментального "Т-вірусу" упродовж трьох годин. Цей вірус здатний оживляти мертвих і перетворювати їх на жахливих мутантів. Завдання стає надзвичайно складним, оскільки поширення хворобоносного вірусу контролюється суперкомп’ютером, відомим як "Червона королева", а на героїнь полює смертельно небезпечна істота.

"Оселя зла": дивіться трейлер

"Не піймали – не злодій", 2006 рік

Рейтинг IMDb: 7,6

Американський кримінальний трилер режисера Спайка Лі. Головну роль виконає Дензел Вашингтон. Він перевтілиться у полісмена з багаторічним стажем, завданням якого є переконати злочинця, який тримає заручників після банківської крадіжки, відпустити їх.

"Не піймали – не злодій": дивіться трейлер

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"Відступники", 2006 рік

Рейтинг IMDb: 8,5

"Відступники" – це фільм режисера Мартіна Скорсезе, який поєднує в собі жанри кримінальної драми й трилера. Станом на 13 жовтня 2021 року фільм займав 45-у позицію у списку 250 найкращих фільмів за версією IMDb. У цій історії, двоє найкращих випускників поліцейської академії опинилися по різні сторони конфлікту: один із них – агент мафії в рядах правоохоронних органів, інший – "кріт", впроваджений в мафію. Кожен з них вважає своїм обов’язком знищити противника, але життя в цьому спотвореному світі поступово змінює їх внутрішній світ та переконання.

"Відступники": дивіться трейлер

"Гангстер", 2007 рік

Рейтинг IMDb: 7,8

Біографічна кримінальна драма режисера Рідлі Скотта, в якій Френк Лукас, колишній водій кримінального боса Гарлема, вирішує створити свій власний злочинний синдикат. Спеціалізуючись у торгівлі наркотиками та дотримуючись власних принципів, Лукас швидко росте в ієрархії злочинного світу. Однак на його шляху з’являється полісмен Річі Робертс.

"Гангстер": дивіться трейлер

"Похмілля у Вегасі", 2009 рік

Рейтинг IMDb: 7,7

Американський комедійний фільм, який розповідає, як під час жвавої парубоцької вечірки троє друзів втрачають нареченого. Що цікаво, це відбувається всього за 40 годин до весілля! Тепер їм доведеться відновити в пам’яті одурманений алкоголем день, аби згадати, що сталося.

"Похмілля у Вегасі": дивіться трейлер

"Знову вдома", 2017 рік

Рейтинг IMDb: 5,8

Романтична мелодрама з Різ Візерспун, за сюжетом якої головна героїня Еліс нещодавно розлучилася з чоловіком і намагається почати життя заново.

"Знову вдома": дивіться трейлер