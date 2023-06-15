24 Канал подготовил подборку популярных фильмов, которые точно вам понравятся. Если вы планируете провести атмосферный киновечер с самыми близкими людьми, выбирайте ниже ленты и наслаждайтесь!

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8 популярных фильмов Netflix, покидающих стриминг в начале июля

"Я знаю, что вы сделали прошлым летом", 1997 год

Рейтинг IMDb: 5,8

Американский молодежный горр, основанный на одноименном романе 1973 года писательницы Лоис Дункан. По сюжету, после окончания школы, двое парней вместе со своими подругами отправились на пляж, чтобы развлечься. По возвращении домой, они сбили человека на дороге и, чтобы избежать проблем с полицией, решили избавиться от тела, бросив его в воду. Впрочем, через год одна из девушек получает записку: "Я знаю, что вы сделали прошлым летом"...

"Я знаю, что вы сделали прошлым летом": смотрите трейлер

"Ночные огни пятницы", 2004 год

Рейтинг IMDb: 7,2

Это американский драматический сериал, рассказывающий историю обычных людей, проживающих в маленьком вымышленном городке "Дилан" в штате Техас. Главное внимание сюжета уделяется жизни города, неразрывно связанного со школьной американской футбольной командой, являющейся символом и источником гордости для жителей.

"Ночные огни пятницы": смотрите трейлер

"Обитель зла", 2002 год

Рейтинг IMDb: 6,6

"Обитель зла" – это научно-фантастический фильм ужасов 2002 года режиссера Пола Андерсона, адаптация игры Resident Evil компании Capcom. В центре сюжета – Элис и Рейн, возглавляющие специальный отряд, целью которого является уничтожение экспериментального "Т-вируса" в течение трех часов. Этот вирус способен оживлять мертвых и превращать их в ужасающих мутантов. Задача становится чрезвычайно сложной, поскольку распространение болезненосного вируса контролируется суперкомпьютером, известным как "Красная королева", а на героинь охотится смертельно опасное существо.

"Обитель зла": смотрите трейлер

"Не поймали – не вор", 2006 год

Рейтинг IMDb: 7,6

Американский уголовный триллер режиссера Спайка Ли. Главную роль сыграет Дензел Вашингтон. Он превратится в полисмена с многолетним стажем, задачей которого является убедить преступника, держащего заложников после банковской кражи, отпустить их.

"Не поймали – не вор": смотрите трейлер

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"Отступники", 2006 год

Рейтинг IMDb: 8,5

"Отступники" – это фильм режиссера Мартина Скорсезе, сочетающего в себе жанры криминальной драмы и триллера. По состоянию на 13 октября 2021 года фильм занимал 45 позицию в списке 250 лучших фильмов по версии IMDb. В этой истории двое лучших выпускников полицейской академии оказались по разные стороны конфликта: один из них – агент мафии в рядах правоохранительных органов, другой – "крит", внедренный в мафию. Каждый из них считает своим долгом уничтожить противника, но жизнь в этом искаженном мире постепенно изменяет их внутренний мир и убеждения.

"Отступники": смотрите трейлер

"Гангстер", 2007 год

Рейтинг IMDb: 7,8

Биографическая криминальная драма режиссера Ридли Скотта, в которой Фрэнк Лукас, бывший водитель криминального босса Гарлема, решает создать свой собственный преступный синдикат. Специализируясь в торговле наркотиками и соблюдая свои принципы, Лукас быстро растет в иерархии преступного мира. Однако на его пути появляется полицейский Ричи Робертс.

"Гангстер": смотрите трейлер

"Похмелье в Вегасе", 2009 год

Рейтинг IMDb: 7,7

Американский комедийный фильм, рассказывающий, как во время оживленной мальчишеской вечеринки три друга теряют жениха. Что интересно, это происходит всего за 40 часов до свадьбы! Теперь им придется восстановить в памяти одурманенный алкоголем день, чтобы вспомнить, что произошло.

"Похмелье в Вегасе": смотрите трейлер

"Снова дома", 2017 год

Рейтинг IMDb: 5,8

Романтическая мелодрама из Риз Уизерспун, по сюжету которой главная героиня Элис недавно развелась с мужем и пытается начать жизнь заново.

"Снова дома": смотрите трейлер