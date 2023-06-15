Более того, уже 25 июня на Netflix выйдет вторая часть картины "Из моего окна", поэтому поклонники мелодрамы будут довольны. Как сообщает 24 Канал, по сюжету продолжения, Арес и Ракель проведут год в одиночку.

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5 романтических фильмов Netflix, похожих на "Из моего окна"

"Будка поцелуев", 2018 год

Мелодрама по мотивам романа Бет Риклз, который она написала в 15 лет, рассказывает о девушке Эль и ее первом запрещенном романе, который может разрушить настоящую дружбу с ее лучшим другом. Главную роль сыграла икона 1980-х годов Молли Рингвальд.

"Будка поцелуев": смотрите трейлер

"Пурпурные сердца", 2022 год

Пикантная и душевная мелодрама, в которой между Софией Карсон и Николасом Галициным вспыхивает искра. По сюжету, талантливая музыкант соглашается на брак из расчета с морским пехотинцем, но неожиданная трагедия превращает притворные чувства в настоящие.

"Пурпурные сердца": смотрите трейлер

"Опасные связи", 2022 год

Романтический фильм, рассказывающий о любви умницы Селены. В своей новой школе она влюбляется в Тристана и не догадывается, какое жестокое пари вложил этот поганец из королевой социальных сетей Ванессой.

"Опасные связи": смотрите трейлер

"Любовник леди Чаттерлей", 2022 год

Чувственная история страсти с лауреаткой Золотого глобуса Эммой Коррин и актером Джеком О'Коннеллом, основывающейся на романе Д. Г. Лоуренса. В центре сюжета – несчастливая в браке леди Чаттерлей, которая завязывает бурный роман и влюбляется в беспамятство в лесничье загородное имение ее мужа.

"Любовник леди Чаттерлей": смотрите трейлер

"Бессонница для двоих", 2022 год

Драматический фильм, являющийся экранизацией романа Сары Дессен. По сюжету, летом перед колледжем старательная ученица Оден встречает загадочного Илая, и он помогает ей погрузиться в беззаботную подростковую жизнь, которой ей так не хватало.

"Бессонница для двоих": смотрите трейлер