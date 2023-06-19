Производство третьего сезона "Бриджертонов" уже началось, и фанаты надеются, что новые эпизоды будут доступны еще в 2023 году. Продолжение расскажет историю любви Пенелопы Фезерингтон (Леди Уистлдаун) и Колина Бриджертона.

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Сюжет

Netflix сообщил, что в новом сезоне Пенелопа (Никола Кофлан) отказалась от своей любви Колина Бриджертона (Люк Ньютон), когда услышала его оскорбительные слова о ней. Она решила, что пора найти мужчину, который достаточно ее обеспечит, а она будет продолжать двойную жизнь леди Уистлдаун, вдали от матери и сестер. Но замысел Пенелопы проваливается.

Колин пытается вернуть доверие Пенелопы и предлагает стать наставником, чтобы помочь ему найти мужчину в этом сезоне. В то же время он понимает, что его чувства к Пенелопе не только дружны. Ситуацию для Пенелопы усложняет ее разрыв с Элоизой (Клаудия Джесси).

Джесс Браунелл, шоуранер проекта, пояснил, что "пришло время для Колина и Пенелопы". "Мы наблюдаем этих актеров с первого сезона, мы вложили в них деньги. Мы знаем, какими они могут быть".

Колин и Пенелопа / Netflix

К тому же она сообщила, что 3 сезон "Бриджертонов" будет очень страстным. Актриса Никола Кофлан пошутила о том, готова ли она снимать сцены секса: "Надо будет!"

Кроме романтики нас ждет немало интриг в сюжете. В конце 2 сезона Элоиза наконец-то узнала, что ее лучшая подруга — леди Уистлдаун, и дальше мы узнаем, расскажет ли она эту тайну другим. "Я думаю, что Элоиза и дальше будет оставаться хорошей подругой и никому не скажет, потому что что на самом деле от этого получает Элоиза? Думаю, они помирятся, но не думаю, что это произойдет быстро", – сказал шоуранер.

Элоиза и Пенелопа / Netflix

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Актерский состав

Кроме Никогда Кофлан и Люка Ньютона, в третьем сезоне сыграют:

Анна Додд,

Чаритры Чандран,

Люк Томпсон,

Клаудия Джесси,

Дэниел Фрэнсис,

Семь Филлипс,

Джеймс Фун,

Ханна Нью,

Симон Эшли и другие.

Клаудия Джесси рассказала, что намерена играть Элоизу "столько, сколько они мне позволят. Я с радостью проживу это до своих 40 лет".

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