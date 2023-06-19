Виробництво третього сезону "Бріджертонів" вже розпочалося, і фанати сподіваються, що нові епізоди будуть доступні ще у 2023 році. Продовження розкаже історію кохання Пенелопи Фезерінгтон (леді Вістлдаун) та Коліна Бріджертона.

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"Бріджертони" 3 сезон: все, що відомо на цей момент

Сюжет

Netflix повідомив, що у новому сезоні Пенелопа (Нікола Кофлан) відмовилася від своєї любові Коліна Бріджертона (Люк Ньютон), коли почула його зневажливі слова про неї. Вона вирішила, що настав час знайти чоловіка, який достатньо її забезпечить, а вона продовжуватиме подвійне життя леді Вістлдаун, далеко від матері та сестер. Але задум Пенелопи провалюється.

Колін намагається повернути довіру Пенелопи та пропонує стати наставником, щоб допомогти їй знайти чоловіка цього сезону. Водночас він розуміє, що його почуття до Пенелопи не тільки дружні. Ситуацію для Пенелопи ускладнює її розрив з Елоїзою (Клаудія Джессі).

Джесс Браунелл, шоуранерка проєкту, пояснила, що "настав час для Коліна та Пенелопи". "Ми спостерігаємо за цими акторами з першого сезону, ми вклали в них гроші. Ми знаємо, якими вони можуть бути".

Колін і Пенелопа / Netflix

До того ж вона повідомила, що 3 сезон "Бріджертонів" буде дуже пристрасним. Актриса Нікола Кофлан пожартувала про те, чи готова вона знімати сцени сексу: "Треба буде!".

Окрім романтики, на нас чекає чимало інтриг в сюжеті. Наприкінці 2 сезону Елоїза нарешті дізналася, що її найкраща подруга — леді Вістлдаун, тож далі ми дізнаємося, чи розкаже вона цю таємницю іншим. "Я думаю, що Елоїза й надалі залишатиметься хорошою подругою і нікому не скаже, бо що насправді від цього отримує Елоїза? Думаю, вони помиряться, але не думаю, що це станеться швидко", – сказала шоуранерка.

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Акторський склад

Окрім Ніколи Кофлан та Люка Ньютона, у третьому сезоні зіграють:

Ганна Додд,

Чарітри Чандран,

Люк Томпсон,

Клаудія Джессі,

Деніел Френсіс,

Сем Філліпс,

Джеймс Фун,

Ханна Нью,

Симон Ешлі та інші.

Клаудія Джессі розповіла, що має всі наміри грати Елоїзу "стільки, скільки вони мені дозволять. Я з радістю проживу це до своїх 40 років".

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