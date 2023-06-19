На щорічній презентації Tudum, Netflix представив офіційний тизер легендарної "Гри в кальмара". Очікується, що 2 сезон вийде приблизно у 2024 році.

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Netflix представив офіційний тизер серіалу "Гра в кальмара"

У другому сезоні "Гри в кальмара" режисер Хван Дон Хьок хоче більш детально розповісти про поліцію Кореї та її роль у суспільстві. "Я думаю, що проблема з полісменами стосується не тільки Кореї. Я часто бачу у новинах, що сили правопорядку пізно вживають заходів, через що стає більше жертв або ситуація погіршується, оскільки вони оперативно нічого не зробили. Це питання, яке я давно хотів підняти. Може, у другому сезоні я зможу поговорити про це більш детально", – розповів Хван.

Крім цього, раніше під час Deadline Contenders Television режисер розсекретив два гучних імені, які повертаються у другому сезоні. Це Кі Хун, якого зіграв Лі Чон Че, та Ін Хо, в ролі якого виступив Лі Бьон-Хон. Про можливий розвиток подій навколо Кі Хуна в серіалі, читайте за посиланням.

Зйомки 2 сезону розпочнуться у 2023 році, а прем'єра вийде у 2024 році. "Ми почнемо зйомки другого сезону наступного року, і він буде випущений ще через рік", – сказав Хван e 2022 році, доповнивши, що на другий сезон виділили більшу суму коштів. Роботу над першим сезоном шоу режисер описував як "довгу і напружену".

У першому тизері показали профілі акторів, які у ньому зіграють.

"Гра в кальмара" 2 сезон: дивіться тизер

У серіалі "Гра в кальмара" розповідають про групу людей, які переживають фінансову скруту. Вони погоджуються взяти участь в іграх на виживання. Серіал вражає карколомністю подій, проте спрямовує до тем глобальної соціальної нерівності, насильства і жорстокості суспільства. Сценарист і режисер Гван Дон Хьок 12 років шукав спонсора для стрічки, а за основу взяв популярну гру серед школярів, яка називається "Кальмар".

Після прем’єри на Netflix його подивилися понад 140 мільйонів користувачів у всьому світі. Це 66 % від загальної кількості акаунтів стрімінгу. Згодом Netflix оголосив, що серіал став найпопулярнішим проєктом за всю історію сервісу.