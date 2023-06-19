На ежегодной презентации Tudum Netflix представил официальный тизер легендарной "Игры в кальмара". Ожидается, что 2 сезон выйдет примерно в 2024 году.

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Netflix представил официальный тизер сериала "Игра в кальмара"

Во втором сезоне "Игры в кальмара" режиссер Хван Дон Хек хочет более подробно рассказать о полиции Кореи и ее роли в обществе. "Я думаю, что проблема с полисменами касается не только Кореи. Я часто вижу в новостях, что силы правопорядка поздно принимают меры, из-за чего становится больше жертв или ситуация ухудшается, поскольку они оперативно ничего не сделали. Это вопрос, который я давно хотел поднять. Может, во втором сезоне я смогу поговорить об этом более подробно", – рассказал Хван.

Кроме этого, ранее во время Deadline Contenders Television режиссер рассекретил два громких имени, возвращающихся во втором сезоне. Это Ки Хун, которого сыграл Ли Чон Че, и Ин Хо, в роли которого выступил Ли Бен-Хон. О возможном развитии событий вокруг Ки Хуна в сериале читайте по ссылке.

Съемки 2 сезона начнутся в 2023 году, а премьера выйдет в 2024 году. "Мы начнем съемки второго сезона следующего года, и он будет выпущен еще через год", – сказал Хван в 2022 году, дополнив, что на второй сезон выделили большую сумму средств. Работу над первым сезоном шоу режиссер описывал как "длинную и напряженную".

В первом тизере показали профили сыграющих в нем актеров.

"Игра в кальмара" 2 сезон: смотрите тизер

В сериале "Игра в кальмара" рассказывают о группе людей, переживающих финансовые затруднения. Они согласны принять участие в играх на выживание. Сериал поражает головокружительностью событий, однако направляет к темам глобального социального неравенства, насилия и жестокости общества. Сценарист и режиссер Гван Дон Хек 12 лет искал спонсора для ленты, а за основу взял популярную игру среди школьников, которая называется "Кальмар".

После премьеры на Netflix его посмотрели более 140 миллионов пользователей по всему миру. Это 66% от общего количества аккаунтов стриминга. Затем Netflix объявил, что сериал стал самым популярным проектом за всю историю сервиса.