Несмотря на безумное любопытство зрителей к продолжению сериала "Игра в кальмара", мы не можем сказать точно, сколько осталось времени до премьеры второго сезона. Впрочем, по словам режиссера, если "все сложится удачно", продолжение может получиться до конца 2024 года, передает 24 канал.

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Хван Дон Хек рассказал о главных героях 2 сезона "Игры в кальмара"

Во время Deadline Contenders Television режиссер рассекретил два громких имени, возвращающихся во втором сезоне. Это Ки Хун , которого сыграл Ли Джон Джэ , и Ин Хо , в роли которого выступил Ли Бён Хон .

Хотя возвращение этих персонажей было ожидаемым, это первое официальное сообщение от Хван Дон Хёка об их возвращении.

Ки Хун, конечно, вернется. И я верю, что Фронтмен тоже вернется,

– сказал Хван Дон Хёк .



Ки Хун и Ин Хо в сериале "Игра в кальмара" / Коллаж 24 канала, фото Кинориум и Netflix

Когда мы увидели лицо Фронтмэна в первом сезоне сериала?

Это произошло во время драматической сцены на острове. Интересует судьба еще одного персонажа – полисмена Джун Хо. Он проник на остров в роли надзирателя, узнал многое об игре и, кажется, успел послать фото и видео своему коллеге, по крайней мере, точно дозвонился к нему. По сути, он является братом Фронтмена.

В драматической сцене на острове Ин Хо снял маску и попросил брата присоединиться к их команде. Полисмен отказался и главный, долго не думая, выстрелил в него. Нам показали, как Хван Джун Хо, с ранением в плечи, упал со скалы, но остался ли живым – неизвестно. В то же время, мертвого тела нам также не показали.

Как Фронтмен игр, Ин Хо занимает стратегическое положение, чтобы саботировать всю операцию, если он выступит против VIP-персон. Также есть шанс, что Джун Хо пережил свое падение и во втором сезоне создатели шоу расскажут историю их отношений, поскольку в первом они не успели этого сделать.

Возможно развитие событий вокруг Ки Хуна

Ки Хун является центральным героем сериала. Вокруг этого персонажа существует множество теорий, объясняющих, что же будет с ним дальше. Согласно одной, он продолжит игру, но в качестве надзирателя. Во-первых, на это могут указывать цвет его волос. Вы помните, он перед вылетом перекрасил волосы в розовый – костюмы надзирателей именно такого цвета. Во-вторых, за несколько метров до посадки на самолет он развернулся и ушел с новым вдохновением и грандиозными планами.

Перед тем в аэропорту он увидел процесс отбора участников к новой игре. Он не успел поговорить с "рекрутером", однако успел забрать карточку у нового "кандидата". Позвонив по номеру карты, Ки Хун еще раз поговорил с Фронтменом, поняв, что организация все еще наблюдает за ним. Отказавшись сесть в свой самолет, на котором он должен был увидеть свою дочь, Ки Хун хочет отомстить виновным.

По словам Хван Дон Хекка, альтернативный финал сменил бы сюжетную линию второго сезона. "Если бы Ки-Хун сел в этот самолет, возможно второй сезон был бы о том, как он переживает травму от того, что видел, как умирают 455 человек, хоть и находился в солнечном Лос-Анджелесе, в компании своей дочери. Но финал первого сезона был построен так, чтобы попасть в источники антиутопических игр, в которых оказался Ки-Хун ”.

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