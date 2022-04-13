Попри шалену цікавість глядачів до продовження серіалу "Гра в кальмара", мине можемо сказати точно, скільки залишилося часу до прем’єри другого сезону. Втім, за словами режисера, якщо "все складеться вдало", продовження може вийти до кінця 2024 року, передає 24 канал.

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Хван Дон Хьок розповів про головних героїв 2 сезону "Гри в кальмара"

Під час Deadline Contenders Television режисер розсекретив два гучних імені, які повертаються у другому сезоні. Це Кі Хун, якого зіграв Лі Чон Че, та Ін Хо, в ролі якого виступив Лі Бьон-Хон.

Хоча повернення цих персонажів було очікуваним, це перше офіційне повідомлення від Хван Дон Хьока щодо їх повернення.

Кі Хун, звичайно, він повернеться. І я вірю, що Фронтмен теж повернеться,

– сказав Хван Дон Хьок.



Кі Хун та Ін Хо в серіалі "Гра в кальмара" / Колаж 24 каналу, фото Кіноріум та Netflix

Коли ми побачили обличчя Фронтмена у першому сезоні серіалу?

Це сталося під час драматичної сцени на острові. Цікавить також доля ще одного персонажа – полісмена Джун Хо. Він проник на острів у ролі наглядача, дізнався багато про гру і, здається, встиг надіслати фото та відео своєму колезі, принаймні, точно додзвонився до нього. Власне, він є братом Фронтмена.

У драматичній сцені на острові Ін Хо зняв маску і попросив брата приєднатися до їхньої команди. Полісмен відмовився і головний, довго не думаючи, вистрілив в нього. Нам показали, як Хван Джун Хо, з пораненням у плечі, впав зі скелі, але чи залишився живим – невідомо. Водночас мертвого тіла нам також не показали.

Як фронтмен ігор, Ін Хо займає стратегічне положення, щоб саботувати всю операцію, якщо він виступить проти VIP-персон. Також є шанс, що Джун Хо пережив своє падіння та у другому сезоні творці шоу таки розкажуть історію їхніх стосунків, позаяк у першому вони не встигли цього зробити.

Можливий розвиток подій навколо Кі Хуна

Кі Хун є центральним героєм серіалу. Навколо цього персонажа існує безліч теорій, які пояснюють, що ж буде з ним далі. Згідно з однією, він продовжить гру, але у ролі наглядача. По-перше, на це може вказувати колір його волосся. Ви пам’ятаєте, він, перед вильотом, перефарбував волосся у рожевий – костюми наглядачів саме такого кольору. По-друге, за декілька метрів до посадки на літак, він розвернувся і пішов з новим натхненням і грандіозними планами.

Перед тим, в аеропорту він побачив процес відбору учасників до нової гри. Він не встиг поговорити з "рекрутером", однак, встиг забрати картку у нового "кандидата". Зателефонувавши за номером картки, Кі Хун ще раз поговорив з фронтменом, зрозумівши, що організація все ще спостерігає за ним. Відмовившись сісти у свій літак, на якому він повинен був побачити свою дочку, Кі Хун хоче помститися винним.

За словами Хван Дон Хьока, альтернативний фінал змінив би сюжетну лінію другого сезону. "Якби Кі-Хун сів у цей літак, можливо, другий сезон був би про те, як він переживає травму від того, що бачив, як помирають 455 людей, хоч і перебував у сонячному Лос-Анджелесі, в компанії своєї дочки. Але фінал першого сезону був побудований так, щоб потрапити у джерела антиутопічних ігор, в яких опинився Кі-Хун".

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