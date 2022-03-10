За правилами гри у "зелене та червоне світло", учасники мають пробігти від старту до фінішу неушкодженими. Як повідомляє 24 канал, не все так просто: вони можуть рухатися лише тоді, коли велика лялька відвертається і повідомляє про "зелене світло".

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Як тільки вона повертається, учасники гри мають завмерти, якщо буде якийсь рух під час "червоного світла", – гравець вибуває. У кривавому серіалі "Гра в кальмара" – він помирає.

Антон Коломєйцев пронизливо зобразив поразку окупантів у стилі серіалу "Гри в кальмара"

На полі бою російсько-української війни, українська армія хоробро знищує чимало окупантів, які наступають на наші землі. Ілюстрація, яку створив Антон Коломєйцев, якраз точно показує, як ЗСУ не дає здійснити загарбницьку мрію оркам.

"Гра в кальмара" від ЗСУ,

– написав Коломєйцев



"Гра в кальмара" від ЗСУ / Ілюстрація Антона Коломєйцева

Нагадаємо, у польську місті Познань на вулиці Гетьманська з’явилися яскраві незвичайні мурали у стилі "Гаррі Поттера". Створив їх місцевий художник Kawu, чим виразив підтримку Україні. Він зобразив президента України Володимира Зеленського та президента країни-агресора Володимира Путіна, влучно порівнявши їх з образами відомої саги про юного чарівника Гаррі Поттера.

Цікаво Це непроста війна, вона – від москаля, – Дзідзьо поділився своїми переживаннями

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