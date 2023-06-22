Независимо от того, ищете ли вы экшн, комедию, драму, фантастику, фэнтези, анимацию, ужасы или документальные фильмы, мы предложим 7 самых интересных проектов, которые стоит посмотреть уже сегодня. Сохраняйте подборку и просматривайте!

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7 лучших фильмов Netflix, которые стоит посмотреть

RRR, 2022 год

Индийский блокбастер режиссера С. С. Раджамули, получивший в этом году премию Оскар в категории "Лучшая песня". Это история о двух легендарных революционерах и их путешествиях вдали от дома, прежде чем они начали борьбу за свою страну в 1920-х годах. Некоторые сцены фильма снимали в Киеве.

RRR: смотрите трейлер

"Рейд: Искупление", 2011 год

Спецназовцы получили задачу проникнуть в многоэтажное здание, расположенное в сердце трущоб Джакарты, и арестовать наркобарона, охраняемого сильно вооруженной группой головорезов. Операция должна пройти незаметно, но непредсказуемое происшествие нарушает планы правоохранителей. Теперь они оказываются беспомощными и некуда бежать. Перед ними стоит 30 этажей ада, где каждый неверный шаг может стоить жизни. Война за правила подошла к концу и только самые сильные смогут выжить.

"Рейд: Искупление": смотрите трейлер

"Если бы Билл-стрит могла заговорить", 2018 год

19-летняя Тиш планирует жениться на 22-летнем скульпторе Фонни. Они наслаждаются моментом подготовки к своей свадьбе, таинственно ожидая рождения ребенка. Но внезапно Фонни сталкивается с обвинением в изнасиловании Виктории, юной женщины из Пуэрто-Рико.

"Если бы Билл-стрит могла заговорить": смотрите трейлер

"Как избавиться от парня за 10 дней", 2003 год

В сюжете фильма говорится о журналистке Энди Андерсон, которая получает из журнала редакционное задание, на выполнение которого у нее есть всего 10 дней. Ей обязуется написать статью о том, что придумывают женщины для того, чтобы избавиться от мужчины, когда они его больше не хотят видеть рядом.

"Как избавиться от парня за 10 дней": смотрите трейлер

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"Охота на диких людей", 2016 год

Рикки Бейкер – хулиган, выросший в приюте. Пола Холл, сотрудница социальной службы, решает перевезти парня в сельскую местность, где Белла и ее муж Гек соглашаются принять его. Однако, когда Белла внезапно умерла, а социальная защита решила забрать Рикки назад, парень убегает в густой новозеландский лес. Гек отправляется в его поиски, а Пола, охваченная безумием, убеждена, что муж убил жену и похитил подростка. Она объявляет национальную охоту на двух бегунов.

"Охота на диких людей": смотрите трейлер

"Достать ножи: Стеклянная луковица ", 2022 год

Киноактер Эдвард Нортон играет Майлза Брона, миллиардера-технаря, который далеко не так гениален, как он думает. Ежегодно он собирает свою компанию – группу людей, которые самодовольно называют себя "Разрушителями" – для роскошного отдыха на выходных. На этот раз он отправил им всем многослойные головоломки, открыв которые, они получают приглашение к Стеклянному луку. Чтобы разгадать тайну убийства, к друзьям приобщается детектив Бенуа Бланк. А дальше начинается самое интересное.

"Достать ножи: Стеклянная луковица": смотрите трейлер

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"Тик-Так… Бум!", 2021 год

В мире театра молодой и талантливый композитор близится к своему 30-летию. Пока часы тикают, они стараются создать нечто необычайное, ориентируясь в сложностях любви и дружбы. Сможет ли он достичь величия, пока не поздно?

"Тик-Так… Бум!": смотрите трейлер